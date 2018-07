El Sonorama Ribera da la campanada y anuncia a Raphael como cabeza de cartel

Los organizadores del Sonorama Ribera han revolucionado las redes sociales con la noticia sorpresa de que Raphael será el cabeza de cartel. "Este año el Sonorama va a ser un escándalo" reza el cartel del festival que tendrá lugar en Aranda de Duero entre el 13 y el 16 de Agosto. El resto del cartel lo componen grandes del nombre del pop indie nacional como Iván Ferreiro, Nacho Vegas, Second y unos reformados Elefantes .

Este anuncio bomba se suma a los ya confirmados de El Columpio Asesino, Depedro, Doble Pletina, Elefantes, Exonvaldes, Grises, Iván Ferreiro, Izal, La M.O.D.A, Parade, Tuya, León Benavente, Nacho Vegas, Second y We Are Standard, entre otros.

A finales de 2013, Raphael publicó un triple álbum titulado Mi gran noche. 50 éxitos de mi vida, en el que el artista de 70 años reunió los mejores momentos de su carrera musical.