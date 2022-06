Aitana canta por primera vez '11 razones' acapella junto a una concursante de La Voz Kids

Aitana causa sensación entre todo el mundo, y eso es una realidad, pero por alguna razón con los niños tiene un éxito innegable: todos adoran a la cantante.

Es raro el programa de La Voz Kids en el que alguno de los concursantes no le pide cantar un tema junto a ella, y en este no iba a ser diferente.

Después de que los cuatro coaches se diesen la vuelta, Elia, concursante del programa que ha cantado Arde, uno de los temas más conocidos de la catalana, ha pedido a la cantante si podían cantar juntas su canción 11 razones.

Aitana no lo ha dudado ni un solo segundo, pero le ha sorprendido que la participante quisiese cantar ese tema. "No me lo habían pedido nunca", ha contado la artista.

Elia y Aitana han unido sus voces en una preciosa versión acapella de 11 razones, uno de los temas más conocidos de la coach que da nombre a su último álbum de estudio.

Al terminar una actuación llena de emoción y giros vocales, Elia ha elegido formar parte del Team Aitana, aunque no habían duda alguna desde el inicio de su actuación.

Una vez más, la interprete de Berlín ha cumplido el sueño de muchos de los niños que acuden a La Voz Kids: cantar con ella y formar parte de su equipo en el programa.