Àngel Llàcer más allá de la tele y el teatro: su relación con Manu Guix, su 'patinazo' con Rosalía y su pasión por la cocina

Ángel Llàcer es un profesional todoterreno. Sabe actuar, dirigir, cantar, y la televisión se le da a las mil maravillas como podemos comprobar semana tras semana en Tu Cara Me Suena, donde lleva como jurado nada más y nada menos que 10 años.

Pero antes de dedicarse al mundo del espectáculo su carrera profesional apuntaba hacia un sector muy distinto: la Administración y Dirección de Empresas. Sin embargo, tan sólo tres meses después de empezar estos estudios se dio cuenta de que lo suyo era el mundo de la interpretación y abandonó sus estudios de empresariales para centrarse en su formación como actor.

Toda una vida en el teatro

En la actualidad combina su papel en televisión en los programas Tu Cara Me Suena o El Llop con diferentes proyectos teatrales como La jaula de las locas, que vuelve a los escenarios el próximo mes de junio.

Un reto de lo más exigente no solo a nivel actoral, sino también físico. Uno de los propósitos de Llácer para este 2022 era precisamente retomar sus clases canto y ponerse en forma para poder encarar esta nueva gira. "Cuando no trabajas como actor te dejas un poco y ahora me toca volver a hacer deporte y correr, porque hacer teatro musical es un reto muy exigente, casi has de ser atleta", explicaba entre risas en una entrevista para Pronto.

Y por si fuera poco, también tiene en paralelo otro proyecto profesional, en esta ocasión como director de la obra de teatro musical El pequeño príncipe, que está exportando a otros países.

Su relación con Manu Guix y los rumores de pareja

Si hay alguien con el que Àngel Llàcer se entienda a la perfección a la hora de trabajar, ese es Manu Guix. Comparten varios proyectos profesionales, pero además les une una gran amistad. Tanto es así, que en más de una ocasión se les ha relacionado sentimentalmente.

"Todo el mundo. Además los dos vivíamos en Sarrià (barrio de Barcelona), uno al lado del otro, y siempre íbamos a hacer la compra juntos y todo el mundo decía "¡ay, qué monos!' Pero no,, siempre amigos", explicó Manu Guix en una entrevista conPor otro lado, Manu está casado con, con la que tiene dos hijos.

En cuanto a la vida sentimental de Àngel Llàcer, es todo un misterio. El actor y director no ha querido nunca hablar de sus relaciones sentimentales, incluso ha evitado el tema cuando le han preguntado directamente en entrevistas. Por quien sí siente un amor incondicional es por Óscar, su perro, que acapara la gran parte de las publicaciones que Llàcer comparte en su Instagram.

Su 'patinazo' con Rosalía

La trayectoria de Llàcer en el mundo de la televisión ha estado muy ligada a los talent shows. Se dio a conocer en la primera edición de Operación Triunfo, donde confiesa que acudió al programa ofreciéndose directamente como profesor de interpretación. "Me presenté en la academia de OT y dije 'me necesitáis", explicó años después en OT: El reencuentro.

Siete años después, en 2008, Àngel Llàcer trabajó como jurado en el programa Tú si que vales, donde tuvo que valorar nada más y nada menos que a una adolescente Rosalía. "Creo que tienes mucho potencial, pero que todavía no sabes sacarlo. Por tanto, lamentándolo mucho voy a decir que no", le dijo a la artista.

Una valoración que, años más tarde y con Rosalía convertida en un icono mundial, asegura que no se equivocó. "Rosalía, ahora, es estupenda, la evolución de esta chica es fruto del trabajo incansable y de la ambición que tenía con 14 años cuando se presentó en Tú sí que vales", explicó en una entrevista con Carlos Herrera.

Un cocinillas contenido

Si hay una afición que destaca entre todas las que tiene es precisamente la cocina. Según comentan desde sus círculos más cercanos, sus magdalenas son una auténtica delicia. Eso sí, procura no hacerlas demasiado para mantenerse en forma. Le gusta ponerse el delantal y darle caña a la cocina. Eso sí, como dato: no le gustan las almendras.