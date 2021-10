Diego Luna se llevó una de las ovaciones de la noche durante su intervención en los Premios Platino 2021. El actor mexicano subió al escenario para recoger el premio Platino de Honor, que le fue concedido a principios de septiembre por su intensa carrera en el audiovisual iberoamericano.

Sabía de su premio y se preparó el discurso a conciencia. Aprovechando que todos los focos iban a estar sobre él, el intérprete aprovechó para reflexionar sobre cómo la pandemia nos había cambiado y la necesidad de no volver al mundo previo a marzo de 2020, y y aprovechó también para incorporar lenguaje inclusivo normalizando su uso.

"La pandemia nos trajo la certeza de una responsabilidad inminente. No podemos volver a lo mismo. Sería una pena regresar donde estábamos y no aprovechar la oportunidad que estos momentos tan complejos nos traen. Sería casi un suicidio colectivo. Nos toca replanteárnoslo todo. Nuestra relación con esta Tierra que hemos destruido en nombre del progreso y del desarrollo, nos toca vivir con mayor empatía y curiosidad por las otras y los otros, una responsabilidad que toca además lo más íntimo y lo más privado, que debe acompañar a lo profesional pero además transformar nuestro comportamiento en la arena pública. Nos toca sanar lo que ha pasado y no evitarlo, no hacer como que no pasó.

Y digo esto porque somos parte de una comunidad que debe poner el ejemplo, una comunidad con todo el potencial si nos sabemos actuar en conjunto. Tenemos que lograr que las distancias entre nuestras industrias se acorten, entender que el alcance de nuestras historias no se limita a nuestras fronteras. No basta con sentarnos una vez al año y festejar nuestros proyectos. Hay que pensar en bloque, por saber que la colaboración entre todes solo nos fortalece. Las narrativas dominantes globales terminan determinando nuestros sueños y anhelos. Que no pase. Nos toca a todos, a todas, a todes, contar nuestros cuentos. Nadie mejor que nosotres para hablar de nuestro contexto. Adueñémonos de esa narrativa y por favor no emulemos lo que otras industrias y otros mercados han hecho. Inventemos la nuestra, confiemos en nuestro talento, en nuestra creatividad y el poder de lo específico. Las audiencias y nosotres aquí nos lo merecemos. Agradezco ser parte de esta comunidad, lo vivo con orgullo, pero nos falta mucho".