El hijo de Daniel Diges, Galileo, conquista 'La Voz Kids' y entra en el equipo de Melendi

Con solo 15 años, Galileo Diges ha demostrado que tiene las tablas suficientes para seguir el camino de su padre en la música.

Es el mayor de los hijos del cantante Daniel Diges, que representó a España en Eurovisión en el año 2010 con Algo Pequeñito, donde consiguió el puesto número 15. Hace años que está sumergido en el teatro musical, disciplina que domina a la perfección y que le ha llevado a representar obras tan conocidas como Charlie y la Fábrica de Chocolate, La Bella y la Bestia, o La Furia de los Dioses.

Ahora, su primogénito se abre paso en el mundo de la televisión musical gracias a La Voz Kids. Este sábado, el joven Galileo se subía al escenario para interpretar una versión del tema de Tom Odell Another Love. Su talento y su buen hacer en la segunda jornada de las audiciones a ciegas cautivaron a Melendi, que marcó el pulsador y automáticamente lo eligió para su equipo.

"Siempre que he estado en este programa, he defendido que me gusta poner la radio y reconocer la persona que está cantando en el mismo momento, nada más escuchar su voz. Eso me pasa con las personas que tienen la voz diferente, como la tuya", decía el cantante de Un violinista en tu tejado.

Aunque Rosario Flores no activó el pulsador, sí reconoció el carisma del joven. "Tienes una personalidad muy bonita y un gustito cantando muy bonito", admitía.

Desde el salón de su casa, su padre se mostraba terriblemente orgulloso de sus pasos. El cantante publicó una tierna foto de padre e hijo que llamó mucho la atención de los usuarios por su tremendo e innegable parecido físico.

"Al final parece que sí que sigue mis pasos. Cómo pasan los años y qué orgulloso estoy de la persona tan maravillosa en la que se está convirtiendo", contaba, satisfecho.

Además de Galileo, Daniel Diges también es padre de Eliot, que solo tiene ocho años. Ambos nacieron fruto de su relación con Alejandra Ortiz-Echagüe, con la que se dio el sí, quiero en la capilla de Nuestra Señora de Begoña de Madrid en 2016. Una boda que llegó después de una década de noviazgo.

En su presentación en La Voz Kids, Galelio destapó la identidad de su padre para aclarar que él era muy pequeño cuando viajó al certamen europeo para representar a España. "Cuando mi padre fue a Eurovisión, yo tenía dos años. No me acuerdo de nada, solo del 'algo pequeñito, ouou'. Todo el mundo me dice que soy igualito a mi padre, estoy harto de que me lo digan", dijo, simpático.

No reniega de sus raíces como hijo de artista. Tanto es así que su padre es un auténtico ejemplo a seguir para él. "Desde pequeño me he criado entre camerinos, actores y cantantes. La música me ha acompañado en mi infancia. Si no fuera por mi padre, igual no me gustaría tanto. Lo puedo usar como profesor cuando quiera. Es mi referente y un apoyo que siempre tengo", contó.