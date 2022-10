Así es Rubén Cortada: su repentina desaparición en Cuba, por qué conoce a tantos asesinos en serie y su hija

Te interesa Rubén Cortada revela el motivo por el que ha estado desaparecido

Rubén Cortada vuelve al cine después de varios años completamente desaparecido de las pantallas. Se une a Blanca Suárez para protagonizar su nueva película, El cuarto pasajero, un film dirigido por Alex de la Iglesia.

No es la primera vez que esta pareja trabaja junta, ya que en 2016 colaboraron para la serie Lo que escondían tus ojos, que narraba una historia de amor en la época franquista.

Los inicios de Rubén Cortada como deportista profesional

Rubén Cortada nació en Cuba de la mano de un padre ingeniero hidráulico y una madre microbióloga. A pesar de la presión familiar, sabía que quería dedicarse al deporte y comenzó a practicar tenis, llegando incluso a federarse.

Aunque cuando cumplió 15 años, optó por estudiar y dejó su carrera como deportista. Cursó el bachillerato y comenzó el grado de Ingeniera Automática, pero en el segundo año lo abandonó cuando le salió una oportunidad para ser modelo en España.

La persona responsable de esta decisión fue su profesora de interpretación en La Habana, ya que desde pequeño había tenido mucho interés en este arte e incluso iba a clases de ello. Esta mujer le convenció para que buscara sus sueños y de este modo le salió su primer trabajo como modelo.

Su etapa como modelo en España

A pesar de que no era su sueño, Rubén sabía que meterse en el mundo del modelaje podía ser un primer paso para ser actor. En una entrevista con El Periódico, reveló que "nunca" había pensado en ser modelo, pero al conseguir una oportunidad para venir a España no se lo pensó dos veces.

"Estando aquí me puse a hacer de todo porque había que comer, repartiendo 'flyers', de relaciones públicas, cargando y descargando camiones, y, de pronto, me ofrecieron un trabajo con el que cumplía mi sueño de viajar y el precio era hacerme unas fotos. ¡Hubiera sido muy tonto si hubiera perdido la oportunidad de ir a Nueva York o a Milán con 20 años!", explicó.

Poco a poco, fue dándose a conocer como modelo y colaboró con marcas como Guess, Custo Barcelona y el mismo Jean Paul Gaultier.

Su llegada a la interpretación y el problema de su acento

Sus inicios como actor se remontan a cuando Rubén vivía en Cuba. Allí, participó en dos obras de teatro dirigidas por Humberto Rodríguez. Tras esto, en 2009 llegó a España para ser modelo pero también para probar suerte en el mundo de la interpretación.

Al principio, fue bastante frustrante para él y en varias ocasiones apuntó que de no ser por su acento cubano habría empezado a trabajar de esto mucho antes. De cara a su primer casting, que era para la adaptación televisiva de la novela La reina del sur, hizo una buena prueba pero se quedó fuera por su acento.

No fue hasta 2011 cuando consiguió su primer papel en España. Estuvo en la serie Bandolera y dos años más tarde en El tiempo entre costuras, aunque con papeles bastante pequeños.

La curiosa preparación para la serie 'El Príncipe'

En 2014, Rubén se llevó uno de los papeles protagonistas de la serie El Príncipe. Interpretaba a Faruq Ben Barek, un peligroso narcotraficante que enamoró a toda España. Sin embargo, los meses previos al rodaje fueron extremadamente duros para él, ya que debía deshacerse por completo de su acento cubano y aprender a hablar árabe con soltura.

En una charla con Te Interesa, el actor desveló que tuvo que ver hasta a "tres logopedas al día" y necesitó "mucho trabajo" para ello. Aun así, insistió en que "no sería capaz de mantener una conversación en árabe". "Te saludaría, te insultaría y rezaría, nada más", dijo entre risas.

Mirando hacia atrás, Rubén recordó lo que le costó que le dieran una oportunidad en una gran producción: "Me costó mucho trabajo que me dieran una oportunidad por ser modelo durante muchos años, por lo menos para participar en la pelea. Mi representante tuvo que hacer un trabajo muy duro porque se cerraban todas las puertas. Y cuando llegó la oportunidad, había que aprovecharla".

El actor habló en ABC sobre su papel como Faruq y contó la fuerte preparación que había necesitado: "Para construir al personaje tuve que conocer a muchos asesinos en serie para dar vida a esas ideas. Era muy duro y muy complicado leer sus historias. Conocí a Richard Kuklinski 'Iceman', que congelaba a sus víctimas, por ejemplo, y en el que se inspira también 'El signo de Caronte'. Era una línea complicada con la que tenía que tener cuidado".

Su repentina desaparición en Cuba

Todo parecía que le iba genial a Rubén Cortada, aunque repentinamente desapareció de los medios y las cámaras. En una entrevista con El País, detalló lo que le sucedió: "Después de El Príncipe enlacé varias series de éxito. Estaba en un momento dulcísimo, pero en esas, falleció mi padre, el hombre que yo hubiera querido ser. Y a los dos años, mi madre, tras mucho sufrimiento. Sé que es ley de vida, que no soy el único, que le pasa a todo el mundo, pero se me juntó el duelo con la pandemia, con que me falló un proyecto en Netflix en el que me había volcado, y toqué fondo. Pasé un infierno. Es como si alguien hubiera dicho: te va bien, ok, ahora vas a pagar tu peaje".

Lo peor vino después, ya que por motivos de visados no le dejaron salir de Cuba y regresar a España, llegando incluso a calificar estos años de "infierno". "Estuve en Cuba. Paré de trabajar, porque me fui por unos temas personales y cada vez se complicó más la cosa. Se me fue de las manos y no pude salir del país hasta casi pasados tres años. Fue una situación complicada. Pero he regresado con mucha fuerza. Todo está bien compartimentado en mi cabeza. Hubo cosas que gestioné mal...", confesó.

"Me fui muy abajo. Mal. Son procesos y todo el mundo los tiene. No es que yo sea especial por esto. Y estamos hablando de esto justamente porque ahora estoy bien. Pero nuestros demonios están todo el tiempo acechando, o por lo menos a mí me están dando todo el tiempo. En Cuba fue bajar al noveno círculo del infierno. Saludé a Dante: '¿hola qué tal?, ¿todo bien?'", añadió.

La pareja y la hija de Rubén Cortada

Rubén Cortada lleva su vida privada de una forma bastante discreta. Desde 2014, se conoce que mantiene una relación con Susana Pino, una modelo cubana que reside en Madrid.

Hace ocho años, trajeron al mundo a su primera hija Mía.

