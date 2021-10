Ruben Cortada revela el motivo por el que ha estado desaparecido

Te interesa Àngel Llàcer, desnudo en la piscina a lo Rubén Cortada

Rubén Cortada, el actor cubano que se hizo muy conocido en España por dar vida a Faruq Ben Barek en la serie El Príncipe, ha reaparecido en los premios Platino. El intérprete llevaba tres años completamente alejado de los focos, aunque debido a sus publicaciones en Instagram sus seguidores pensaban que se encontraba en un retiro voluntario en su Cuba natal.

Sin embargo, la realidad era muy diferente. Rubén ha estado en Cuba este tiempo pero no estaba disfrutando de un merecido descanso, sino más bien todo lo contrario: "He vivido un infierno".

En la alfombra roja e los premios Platino se ha mostrado un poco tímido cuando los reporteros le han preguntado qué le había pasado: "Se me fue un poco la pinza por Cuba. Pero regresé hace un añito y he rodado un par de cositas, o sea que ya estamos aquí".

Ya en España y totalmente recuperado, el actor asegura que esta dura etapa que ha vivido ha sido un gran aprendizaje: "No te puedo decir qué fue lo que me pasó. Pero sí te puedo contar que ya estoy muy bien. La verdad es que se me juntó todo en muy poco espacio de tiempo y en un solo sitio... Y se me fue todo. Aunque, finalmente, fue un proceso bonito del que se sacan un montón de cosas, que para mi son alimento. Es nutritivo pasar por toda la mierda en la vida".

Los nuevos proyectos de Rubén Cortada

Pasando al terreno profesional, Rubén ha hablado con la prensa de su próximo proyecto cinematográfico, donde se ha puesto bajo las órdenes de Álex de la Iglesia: "Es muy bonita, muy divertida. Estamos Blanca Suárez, Ernesto Alterio, Alberto San Juan.. Una maravilla, nos divertimos muchísimo haciéndolo. Además con Álex de la Iglesia ya sabemos dónde nos va a llevar, una ida de pinza muy recomendable".

Además, ha revelado otro proyecto llamado Polar, dirigido por Macarena García Gómez.