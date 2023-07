Así será la gala 15 de ‘Tu cara me suena’: a quién imitará cada concursante en la segunda semifinal

Merche y Manel Fuentes, en 'Tu cara me suena' | Antena 3

Katy Perry, Elvis Presley, Raphael… son algunos de los artistas que estarán en la segunda semifinal de Tu cara me suena 10. Ocho de los nueve concursantes de la décima edición se juegan el viernes 7 de julio el pase a la final del viernes 14 de julio y solo hay cuatro plazas disponibles. La quinta plaza es la del noveno participante, Miriam Rodríguez, que se ha convertido en la primera finalista de la temporada al ser la concursante con más votos acumulados en el ranking general.

La gallega participará en la gala 15 pero no tendrá que someterse a las valoraciones del jurado y podrá elegir al artista que quiera imitar. Si no hay cambios de última hora, será Jennifer Lopez. La cantante tiene ganas de algo movido para desquitarse y bailar todo lo que no ha hecho esta temporada. Es su asignatura pendiente esta temporada.

Quién imita a quién en la gala 15 de TCMS 10

Grandes nombres de la música estarán en le programa y solo uno de los concursantes tendrá que traer a un amigo. Josie deberá buscarse un aliado para hacer de ThalíayMaluma. ¿Traerá una amiga para ser Thalía o preferirá ser él quien imite a la mexicana?

El espectáculo está asegurado y también la emoción. Solo cuatro de los ocho semifinalistas podrán competir en la gala final.

Tu cara me suena se emite los viernes por la noche en Antena 3.