Así son Alejandra, Eugenia, Claudia y Ana, las hijas de Bertín Osborne

Las hemos visto en más de una ocasión junto a su padre pero ahora -por primera vez en El Hormiguero- Alejandra, Eugenia, Claudia y Ana, las hijas de Bertín Osborne llegan al plató de Pablo Motos para presentar el que es su primer proyecto en común.

Alejadas de los focos y de la audiencia masiva que acumula su padre, sus cuatro hijas han salido de forma puntual en varios programas de su progenitor, como Mi Casa es la Tuya. La mayor parte de su vida han permanecido alejadas de los platós de televisión.

Sin embargo, las jóvenes han decidido dar el paso y por primera vez se presentan de forma oficial ante el público, con el objetivo de presentar su primera colaboración como hermanas, que será desvelada en el programa de Antena 3.

Alejandra Osborne, la mayor de las hermanas Domecq

Alejandra Osborne, también conocida como Alejandra Ortiz Domecq, es la mayor de las hermanas del cantante. Junto con Claudia y Eugenia, es hija el primer matrimonio del artista con la ya fallecida Sandra Domecq.

Con 43 años, se encuentra en uno de los momentos más exitosos de su vida. Madre de tres hijos (Santiago, Fausto y Valentina), ha compartido prácticamente toda su vida con Joaquín Buendía, hasta su divorcio en mayo del 2017.

Es una de las hijas más reconocidas del cantante dentro del mundo de la televisión, ya que ha participado en más de una ocasión como colaboradora en el programa de entrevistas de su padre de Mi Casa es la Tuya dentro y fuera de cámaras.

Sus buenas conexiones familiares y su simpatía natural la han hecho ser una persona muy reconocida en Andalucía. Además de que es uno de los pilares fundamentales de la familia Osborne ya que, tras la muerte de su madre, tuvo que ocupar el vació que dejó su progenitora para con sus hermanas.

Eugenia Osborne y su papel en el mundo de la moda

Segunda hija del matrimonio con Sandra Domecq, Eugenia de 31, es madre de tres hijos y ha dedicado su vida por completo a la moda. Con una personalidad más abierta que su hermana mayor, en un principio intentó triunfar en el mundo de la psicooncología y la hostelería.

Sin embargo, su gusto y pasión por la moda la han llevado finalmente ha trabajar para revistas como Woman.es y If you keep the secret, además de que cuenta con un blog de moda en donde escribe artículos tanto en español como en inglés.

Claudia Osborne, una vida dividida entre Estados Unidos y España

, tercera y última hija con, tiene una vida muy diferente a la del resto de sus hermanas. Tras residir varios años en los Estados Unidos , actualmente se encuentra en una relación con, hijo del presidente de Acciona, una de las familias empresariales más importantes de España.

Es una de las hijas más preparadas académicamente del cantante. Está licenciada en Derecho y tras realizar un Máster en la Facultad de Derecho de la Universidad de Boston, se trasladó a España para debutar como escritora. La joven cuenta con varios libros publicados sobre el autoconocimiento y el cuidado personal, tras haber superado varias depresiones y trastornos alimenticios fruto de relaciones tóxicas y traumáticas rupturas amorosas.

Ana Cristina Portillo Domecq, una hija más para Bertín Osborne

Por último pero no menos importante se encuentra Ana. No es hija biológica de Bertín Osborne, sino que fue fruto de la relación que su exmujer Sandra Domecq mantuvo con el empresario andaluz Fernando Portillo antes de fallecer.

La pequeña de las Domecq fue criada como una más de la familia Osborne, motivo por el que el cantante la considera como una más de sus hijas. A nivel profesional, al igual que su hermana Eugenia, se dedica al mundo de la moda.

Ha trabajado como modelo e imagen para firmas de moda española y flamenca como Lourdes Montes, mujer de Fran Rivera. También se han convertido en una persona de bastante influencia en la sociedad jerezana, en donde se la puede encontrar de forma reiterada frecuentando círculos y eventos de alto standing.

Su primer proyecto profesional juntas

Las cuatro hermanas mantienen una relación muy estrecha. La muerte de su madre, víctima de un cáncer cuando tenía 51 años, las unió de una forma especial y desde entonces no ha habido barrera que las haya separado.

Ahora, por primera vez en su vida, han decidido unirse profesionalmente en un proyecto común y será en el plató de El Hormiguero junto a Pablo Motos donde revelen todos los detalles.

