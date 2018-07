GALA 14

El joven cantante ha vuelto a demostrar que es un gran imitador. Blas Cantó se transformó en Freddy Mercury y ha emocionado con una perfecta imitación del grupo Queen y su canción Somebody To Love. Una vez más, el jurado y el público de Tu Cara Me Suena han coronado al ex Auryn como el ganador de la gala.