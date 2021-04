Bryan Cranston (Breaking Bad) explica qué secuelas del coronavirus sufre un año después de contagiarse

Bryan Cranston ha visitado el plató de El Hormiguero para presentar su nuevo trabajo Your Honor. El actor también ha revelado lo que supuso en su vida haber dado vida al protagonista de una de las series más exitosas de los últimos años, la del narcotraficante y químico Walter White en Breaking Bad.

Sin embargo, uno de los momentos que más llamó la atención del actor en su paso por el programa fue las declaraciones que compartió con Pablo Motos sobre el coronavirus y su experiencia con la vacunación.

El actor, admitió que había pasado la enfermedad junto a su mujer hacía más de un año y que aún sufría consecuencias derivadas del virus.

Las consecuencias del coronavirus: No ha recuperado el olfato

"Hace ya más de un año que pasamos el Covid, en marzo del año pasado cuando empezaron a verse realmente los casos. Mi mujer y yo lo tuvimos y tuvimos muchísima suerte porque no tuvimos apenas síntomas aunque nos quedamos sin sentido del gusto y del olfato y fue muy raro", explicaba a Pablo a través de una videollamada.

De hecho, admitía no haber recuperado del todo el sentido del olfato. "Ha pasado más de un año pero si piensas en otros síntomas del Covid en las personas no es de los peores que puedes tener porque además hay un montón de gente que no lo ha superado y pues tengo un montón de suerte"

"Lo que más echaba de menos del gusto era el no poder disfrutar de una buena comida. El olfato aún no lo he recuperado del todo, digamos que solo un 70 por ciento".

Sin embargo, en la actualidad se encontraba mucho mejor ya que admitía acabar de ponerse la segunda dosis de la vacuna de Moderna. "Me acaban de poner la segunda vacuna por lo tanto me siento muy tranquilo. Enseguida vamos a poder salir de esta pandemia", finalizaba respecto al tema.

La pérdida del olfato por Covid: ¿Cuánto puede durar en las personas?

Al igual que Bryan Cranston, muchas personas que se contagian de coronavirus pierden sentidos como el del gusto o el olfato y meses después no los han podido recuperar.

De hecho, según estimaciones y estudios realizados en los Estados Unidos, al menos el 51% de las personas con Covid experimentan dichos síntomas durante la enfermedad.

Pasado un mes desde el diagnóstico, al menos tres de cada cuatro personas logran recuperar los sentidos. El resto, consiguen recuperarlo de forma progresiva varios meses después.

En cambio, las personas que no han logrado recuperar el sentido del olfato al año de haber transcurrido la enfermedad pueden presentar un serio deterioro del neuroepitelio olfativo que puede tornarse en permanente.

Aunque aún se encuentra en una fase experimental debido a la particularidad de la enfermedad, este tipo de consecuencias pueden tratarse. En algunos casos mediante ejercicios y estimulación y en otros con tratamientos químicos.