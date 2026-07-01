Cara Delevingne explica sus impactantes y preocupantes imágenes en 2022: "Acababa de sufrir una convulsión"

La modelo, cantante e influencer Cara Delevingne puso al mundo en vilo en septiembre de 2022 cuando los paparazzi la fotografiaron con aspecto descuidado, muy delgada y descalza a las afueras del aeropuerto de Van Nuys en Los Angeles.

Andaba de manera errática mientras hablaba por teléfono y las fotos y vídeos no tardaron en hacerse virales.

Unos días antes había sido fotografiada en el interior de su coche fumando en pipa y también con un aspecto de máxima dejadez. ¿Qué le había pasado? ¿Qué momento estaba atravesando?

Casi cuatro años después, la actriz de Solo asesinatos en el edificio ha explicado la historia de esas imágenes fuera del aeropuerto que se hicieron cuando regresaba del festival de música Burning Man.

"Estaba mal mentalmente. Acababa de tener una convulsión. No estaba sobria, de eso estoy segura”, ha contado en The Louis Theroux Podcast. "Estaba tomando muchas drogas, teníamos una cantidad de tiempo determinada para irnos y yo siempre empaco de más para Burning Man. Cargaba con un montón de maletas, mi cuerpo ya no pudo más y me dio una convulsión", ha explicado en la entrevista, en la que también cuenta que tuvo una relación con la actriz Amber Heard.

Cara Delevingne cuenta en el podcast que en el festival consumió muchas drogas y llegó a casa "desesperada buscando más drogas" porque no había dormido. "Quizás encontré algo, lo consumí, fui al aeropuerto y salí sin zapatos. Tenía muchísimas cosas en el pelo después de Burning Man, probablemente no me había duchado, así que estaba lleno de arena. Se ve en los ojos”, continúa.

"Me veo completamente salvaje y desaliñada, y no estoy bien. Simplemente estoy fumando un cigarrillo y llevo puesta una camiseta de Free Britney o algo así”, apunta la cantante, y explica que sus problemas con las drogas continuaron después. "No lograba mantenerme sobria y sufrí una sobredosis. Creo que la cocaína que había comprado contenía opiáceos, o algo así. Me administraron Narcan y terminé en el hospital”, explica sobre el medicamento al que recurren los sanitarios para eliminar el fentanilo de tus neurorreceptores. "Te reanima casi en medio de una sobredosis”, explica Join Louis Theroux.

"No lograba mantenerme sobria y sufrí una sobredosis. Creo que la cocaína que había comprado contenía opiáceos, o algo así"

"Lo que haces pasar a la gente que amas, y ver el dolor en su rostro, la vergüenza, eso me da ganas de llorar, y es horrible", confiesa sobre el punto de inflexión que le llevó a entrar en rehabilitación. En julio de 2023, una vez recuperada, dio una extensa entrevista en la edición británica de la revista ELLE: "No ha sido fácil, pero nunca ha habido momentos en los que pensara: 'Esto no merece la pena'. Ha valido la pena cada segundo. Estoy estable. Estoy más tranquila".

Cara Delevingne, que lleva más de tres años sobria, vivió una dura infancia con una madre drogadicta con trastorno bipolar sin diagnosticar que apenas podía ocuparse de sus tres hijas. Cara, la pequeña, fue la que más sufrió y lo reflejó autolesionándose y hasta dejando de comer. Con los años llegó incluso a pensar que había heredado el gen de la adicción y siendo adolescente ya consumía e incluso vendía sustancias para financiar su propio consumo.