Cara Delevingne sorprende a Rosalía en el confesionario de 'La Perla': "Solía ser la dominante"

Cara Delevingne también ha querido pasarse por el confesionario de Rosalía. La modelo británica de 33 años se apuntó al segundo concierto de la catalana en Londres —el último del periplo europeo de LUX TOUR— y, antes de que esta cantase La Perla, apareció sobre el escenario para contarle sus asuntos más íntimos.

Frente a la historia del día anterior de Lola Young, que relató la historia de cómo se enteró de que salía con un hombre casado, Delevingne le habló en tono más genérico, sin un perla en su relato, lo que obligó a Rosalía a hilar conceptos para llegar a un motivo para dedicarle el tema.

La cantante terminó relacionando la canción con el mundo de la música, en el que se acaba adentrar la modelo con el lanzamiento del disco Cost Of Living Adjustment y donde hay mucho perla suelto.

"He sido muy traviesa", le dijo al empezar su confesión. "Nací así... sin pedir perdón", añadió la modelo que puso el foco de la historia en ella misma.

"No sé si ya lo sabías, soy lesbiana y mi debilidad solían ser las mujeres hetero. No sé por qué, supongo que era porque en realidad no eran tan hetero", continúo. "Esa es la clave. Es parte del reto, pero también es porque, en general, no creo que nadie sea totalmente heterosexual".

"Tampoco creo que los hombres sepan cómo satisfacer bien a sus novias"

En ese punto, la modelo miró a cámara mientras Rosalía asintió con sonrisa pícara. "¿Sabes a lo que me refiero? Tampoco creo que los hombres sepan cómo satisfacer bien a sus novias", añadió, a lo que Rosalía respondió con un "ha dicho lo que ha dicho".

"Yo sí. Yo sí sabía. Pero bueno, ahora estoy en una relación seria", apuntó sobre su pareja, Minke, con quien lleva cuatro años de relación. "La cuestión es que siempre solía ser la dominante. Me gustaba tener el control, pero creo que en realidad era porque tenía miedo de que me vieran tal como soy", añadió. "Tenía miedo de ser sumisa porque no quería recibir amor. Y siento que… ahora creo que estoy preparada (...) Pero incluso si soy sumisa, no quiero perder esa parte de mí que sigue siendo esa Leo dominante y con carácter que soy".

"Tenía miedo de que me vieran tal como soy"

¿Por qué elegir una cosa o la otra? Preguntó Rosalía en ese punto. "No tienes que elegir, ero quiero asegurarme bien de que sea así… y siento que... ya sabes…", respondió recibiendo un sonoro "¡Cara!" de Rosalía.

Ningún perla asomó por el confesionario y Rosalía tuvo que improvisar en este punto. "Cara, esta confesión ha sido muy impactante para mí. Muy impactante", le dijo a lo que Cara respondió enseñándole su anillo que dice Dyke On It, algo así como Yo Me Ocupo o Déjamelo A Mí.

Sin saber muy bien por dónde tirar, Rosalía cambió a la industria musical y al inicio de la carrera como cantante de Cara Delevingne: "Tienes que tener cuidado porque hay mucha perla suelta. Hay un montón de perlas. Decimos perla a esa persona en la que no puedes confiar, una persona que es un trozo de mierda. Entonces, ten cuidado aunque tú estás en un momento feliz y me encanta. ¡Me encanta! Así relájate y te deseo lo mejor. ¡Eres increíble!", se despidió para darle las gracias por estar en el confesionario y cantar después La Perla.