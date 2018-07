Charlize Theron engorda 22 kilos para su nueva película: "Mis hijos creían que estaba embarazada"

Charlize Theron ha experimentado un gran cambio físico para meterse en el papel de Marlo, para el que tuvo que engordar 22 kilos . La actriz explica que elevar su peso de tal manera requería estar comiendo constantemente "Me levantaba a las 2 de la mañana para comer un plato de fideos con salsa de queso".

Charlize Theron es una de las actrices más camaleónicas de Hollywood. Pudimos comprobarlo en 2003 con 'Monster', siendo la primera película en la que aparecía con una extremada transformación física para dar interpretar la complicada vida que tuvo la ex prostituta Aileen Wuornos.

Ahora la actriz sudafricana ha vuelto a transformar su cuerpo por motivos de trabajo engordando 22 kilos para interpretar a Marlo en la película 'Tully'.

Lejos de ponerse prótesis para simular sobrepeso, como hizo Margot Robbie para 'Tonya', Charlize ha querido experimentar este aumento de peso de forma real: "Quería sentir lo mismo que sentía esta mujer, y creo que fue la mejor manera de acercarme a ella y poder entender su estado mental", explicó a Entertainment Tonight.

Pero aumentar su peso de forma drástica no fue nada fácil, incluso le afectó a su estado de ánimo: "Me vino una tremenda depresión. Por primera vez en mi vida estaba comiendo mucha comida procesada y tomando demasiada azúcar. No fui una persona muy divertida durante la grabación de esta película".

La actriz cuenta que tenía que ponerse el despertador de madrugada exclusivamente para comer, ya que era la única manera de mantener su peso: "Me levantaba literalmente a las dos de la mañana y tenía un plato de fideos con salsa de queso a mi lado. Simplemente me lo embutía, me lo empujaba por la garganta. Es difícil mantener ese peso".

Tal fue el cambio de la actriz que explica que sus hijos pensaban que estaba embarazada. Y la recuperación tampoco fue fácil, para volver a su peso y figura habitual ha tardado un año y medio.