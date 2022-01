Dani Mateo cuenta cómo pilló a sus padres "en plena faena" al menos tres veces: "Los adultos no roncan así"

Dani Mateo era un niño intrépido, curioso. Gracias a esta inquietud descubrió a sus padres dándose cariñitos cuando era pequeño. Así lo ha contado a colación de uno de los virales de la semana.

Quique Peinado presentaba el vídeo de un joven americano que volvía a casa tras estar dos años en una base militar en Alemania.

El chaval regresó a su casa de Colorado sin avisar a sus padres porque quería darles una sorpresa, pero lo que no se esperaba era que ellos estuviesen de lo más entretenidos en la cama. Sí, estaban practicando sexo y la reacción del joven deja patente su grandísima sorpresa.

"¡Esto es un atraco!", dice el joven dándole una patada a la puerta para dar a susto a sus padres. Pero el susto se lo llevó él. "¡Oh dios mío!", dice llevándose las manos a la cabeza.

"¿Un bebé de un año se acuerda de esas imágenes?", preguntaba Valeria Ros, dejando caer entre líneas que ha tenido "rollitos" con ligues cerca de su hija. ¡Pero por favor!

Así pilló Dani Mateo a sus padres en plena faena

"Yo he pillado varias veces a mis padres, por lo menos tres, en verano", confesaba entonces Dani Mateo, que desde entonces odia las películas del Oeste. Quedó traumatizado.

"Eran ellos solos que se iban a hacer la siesta, en verano, pero enseguida me di cuenta de que algo pasaba. Yo lo que descubrí desde muy pequeño es que los adultos no roncan así. Se oían unos ruidos muy extraños y encima la película era siempre del oeste, o de piratas, y a mí no me interesaba una mierda. Así que yo como una comadreja decía 'voy a descubrir qué está pasando'", contó.

"Cuando me acercaba mucho yo creo que me oían y salía mi padre congestionado, con un bulto extraño, diciéndome 'venga vete a ver la película'. Entonces yo veía las películas traumatizado, pensando que mi padre estaba haciendo algo malo porque estaba muy enfadado, rojo, sudado", explicó, despertando las risas de sus compañeros de mesa.