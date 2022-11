David Verdaguer: del alucinante peso de su capa de 'Reyes contra Santa' a la película con su pareja

David Verdaguer es uno de los actores más conocidos y polifacéticos del momento y de cara a Navidad no descansa y acaba de estrenar su nueva película Reyes contra Santa, una comedia festiva en la que los Reyes Magos se hartan de Papá Noel y deciden vengarse de él sin saber que esto desencadenará a un enemigo mayor.

El actor se pasó recientemente por Cuerpos especiales, junto a Karra Elejarde y Matías Janick, los protagonistas de este film, y revelaron algunos detalles, como por ejemplo que el vestuario que llevaban era muy poco práctico.

Iban vestidos con los trajes típicos de Reyes Magos y se caracterizaban por lo incómodos que eran: "La capa de Karra pesaba 30 kilos y la mía, 15", explicó David Verdaguer.

"Reyes contra Santa va que, después de que los Reyes lleven haciendo su trabajo durante muchos años, aparece Santa y todo el mundo le quiere y se lo queda todo", contaron, defendiendo que "los cabezas de cartel vienen los últimos".

Los inicios humorísticos de David

La carrera artística de David ha estado siempre muy vinculada con su Cataluña natal, ya que sus primeros proyectos fueron El cor de la ciutat (2002-2003) o Plats bruts (2001), e incluso se unió a programas cómicos como Polònia o Crackòvia.

En 2014, ganó relevancia por todo el país al protagonizar la película 10.000 km y fue nominado al Goya como mejor actor revelación.

Fue nominado en 2017 como mejor actor de reparto por Verano 1993 y lo ganó.

Su relación con María Rodríguez Soto

David tiene una relación con la actriz catalana María Rodríguez Soto, quien ha participado en series como El tiempo entre costuras o El Ministerio del tiempo. Sin embargo, uno de sus momentos más felices fue en 2017 cuando nació su primera hija Lupe.

Su serie con su pareja María

De hecho, tuvieron la original idea de grabar una serie sobre el embarazo de María, Los días que vendrán. Según reveló el actor, esta idea surgió mientras él estaba en Londres con Carlos Marqués-Marcet y ella le llamó para comunicarle que estaba embarazada. Ante esto, el director lo propuso y ellos aceptaron.

"Es ficción narrada como documental. Lo único que es de verdad es que María estaba embarazada y es mi señora. El parto no era real. Se grabó un año después. Además, imagine: era nuestra primera hija y entrar en eso... No nos venderíamos tanto. María y yo no somos Mario y Alaska. No era el reality de los Verdaguer-Rodríguez", explicó él para El Periódico.

De hecho, una de las condiciones principales que pusieron ellos al aceptar es que fuera ficción, es decir, no quería que se centrara en ellos.

Su hija Lupe ya va para cómica

David Verdaguer visitó hace un año El Hormiguero y Pablo Motos le sometió a una sección de frases graciosas de niños y él quiso contar algunas de las más icónicas que Lupe le ha soltado. "Le dije '¿papá, papá por qué empieza?' y ella respondió 'por un gin-tonic'".

O también: "Estábamos jugando a las adivinanzas y le digo 'a ver Lupe, un animal que da jamón y chorizo' y responde 'el abuelo'".

Su convivencia con enfermos terminales

Pero además, aprovechó su visita para hablar del programa Tabús de TV3, en el que pasa una semana viviendo con un colectivo vulnerable y uno de los que más le impactó fue con enfermos terminales y mentales.

"La mejor manera de acercarte a la gente es con el humor. No hay que tratar a la gente ni con pena ni como superhéroes, sino como personas normales, como tú o como yo", afirmó sobre los enfermos terminales.

"Son personas sin miedo. Llevan el 'carpe diem' a tope, no hacen planes para dentro de un año. No posponen nada, si pueden hacer algo mañana lo hacen mañana. Viven con la actitud de romper estadísticas, si les han dado tres años de vida ellos quieren vivir cinco", indicó.

Su emotiva despedida de Rosa María Sardà

El actor compartió pantalla con Rosa María Sardà en Salir del ropero y murió en 2020 debido a un cáncer, una noticia que sus compañeros sabían. David habló con EFE y confesó que ya se había despedido de él hacía meses: "Su ironía y su cinismo eran para enmarcar, su gran inteligencia, que para mí se ve en las personas con sentido del humor, y ella tenía mucho. La última vez que la vi aquí en Barcelona fue hace unos meses. Me dijo 'que tinguis molta sort, nen'".

"La conocía de muchas veces en el teatro. Ella era lo que queremos ser todos los actores, porque podía hacerlo todo y todo lo hacía bien, nunca se la encasilló en nada, hacía dramas, hacía un Lorca, te presentaba los Goya y te caías de culo, no tenía miedo a nada, cantaba si hacía falta, hacía lo que quisiera, y siempre lo hacía bien", añadió.

Sin duda, David ha demostrado que uno de los actores más graciosos del panorama nacional y no deja de sorprender con sus películas y series, pero también ocurrencias.