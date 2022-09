Karra Elejalde: su divorcio, su etapa como compositor de rock y su relación con el mundo de la cocina

Carlos Elejalde Garay, más conocido como Karra Elejalde, se ha consolidado como uno de los actores de mayor relevancia en país, después de más de 35 años delante de las cámaras. Ahora, se ha convertido en el protagonista de La vida padre junto a Enric Auquer.

Sin embargo, muchos lo recuerdan gracias a su papel en Ocho apellidos vascos, junto a Clara Lago, Dani Rovira y Carmen Machi.

Karra Elejalde // Gtres

Compositor de grupos de rock vasco

A pesar de su larga trayectoria en el mundo del cine, lo cierto es que sus comienzos no fueron nada sencillos. Empezó como actor de teatro en compañías independientes vascas, pero no ganaba apenas dinero y tuvo que robar comida en supermercados en varias ocasiones.

Se trata de un artista multidisciplinar, ya que también fue el compositor de algunos grupos de rock vasco como Hertzainak o Korroskada. En una entrevista reciente con el diario Deia, recordó estos inicios y habló de ello en perspectiva: "Él [Karra] sigue escribiendo y aquellas canciones no dejaban de ser poesía".

Sin embargo, ya dejó claro que esto forma parte de su pasado y no tiene previsto retomarlo: "Sigo escribiendo poesías, pero Karra no volverá a dirigir hasta que no se autoproduzca él mismo y nadie le defraude. Pero en la vida hay muchas más cosas. Hay que ser padre, hay que ser abuelo, hay que ser amante, compañero, hay que tener amigos… Tengo que disfrutar escribiendo, pintando y haciendo lo que me dé la real gana, todo lo que me haga feliz".

La relación de Karra con la cocina

El actor ha mantenido durante su vida una curiosa con el mundo de la cocina. Desde pequeño, ha sido un campo en el que se ha movido como pez en el agua porque sus padres tenían un restaurante: "He vivido desde niño rodeado de fogones. Mis padres tenían restaurante y nos enseñaban a cocinar", reconoció a La Vanguardia.

"No me atrevo a decir que cocino bien, pero a la gente le gusta. Para mí, no es ningún juego, es un acto de generosidad y una responsabilidad. Cuando cocino, no me relajo hasta que no me dicen que está bueno", destacó.

Karra sigue cocinando porque para él va más allá de una simple afición: "Tenemos un txoko en Molins de Rei y cocino cuando puedo entre rodaje y rodaje. Le confieso que tengo muy buena ayuda, porque conozco a muchos cocineros. Una vez hice un jabalí y me quedó demasiado fuerte así que llamé a Karlos Arguiñano y me recomendó que pusiera un par de castañas y compota de manzana. Triunfé con ese consejo porque el jabalí quedó rico, rico".

Su divorcio con Sílvia Bel y su hija Ainara

Karra cuenta con una detallada vida profesional, sin embargo, siempre ha sido una persona muy discreta sobre su familia o relaciones personales. De cara a las cámaras, ha evitado en la mayoría de ocasiones hablar de estos temas y suele centrarse en sus películas y proyectos.

En el 2000, conoció a la actriz catalana Sílvia Bel durante el rodaje de Año Mariano y surgió el amor. Karra terminó mudándose a Molins de Rei, una localidad próxima a Barcelona, para estar con ella. En una entrevista para El País, explicó: "Me enamoré de la actriz Sílvia Bel y tuve una hija. Llevo aquí ya 15 años. Si vivo en el País Vasco, no hay manera de disfrutarla".

Con ella, tuvo una hija llamada Ainara, que se convirtió en el centro de su vida. En 2015, cuando ganó el segundo premio Goya por Ocho apellidos vascos, le dedicó unas preciosas palabras a la joven de 15 años, que estaba presente en la sala: "Mi hija es el proyecto más bonito en el que he trabajado nunca. Hay cosas que a veces las haces bien y otras te salen... a mí esta niña me salió muy bonita".

No se conoce la fecha, pero desde hace varios años Karra está divorciado de Sílvia.

Más allá de ella, no hay constancia de que haya estado con otras personas en estos años.