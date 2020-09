EMMYs 2020 | Zendaya bate un récord al conseguir el Emmy a Mejor Actriz de serie dramática con Euphoria

Este año la ceremonia de los premios Emmy, que premian a la industria de la televisión estadounidense, se han tenido que celebrar de forma virtual. Lo mismo ocurría recientemente con los MTV Video Music Awards y parece que los próximos eventos multitudinarios van a ir en la misma tónica.

SCHITT'S CREEK, LA GRAN TRIUNFADORA

Esta producción canadiense ha sido la indiscutible ganadora de esta edición y ha hecho historia al llevarse todos los premios de comedia: mejor Comedia; mejor comedia, actor (Eugene Levy), mejor (Catherine O'Hara), actor de reparto (Dan Levy), actriz secundaria (Annie Murphy), mejor guion cómico (Dan Levy) y mejor dirección en una comedia (Andrew Cividino y Dan Levy).

"Nuestra serie, en su punto central, va de los efectos de transformación que tiene el amor y la aceptación. Eso es algo que necesitamos ahora más que nunca antes", dijo Dan Levy sobre esta comedia que ha sido muy aplaudida por el respeto con el que ha tratado a la comunidad LGBT.

WATCHMEN Y SUCCESSION

'Succession' y 'Watchmen' han sido otra de las series más galardonadas en estos Emmy 2020.

"Watchmen" partía como gran favorita con 26 nominaciones y acabó siendo la serie más premiada de estos Emmy con 11 distinciones, incluida la de mejor actriz de una serie limitada o película para la pequeña pantalla (Regina King).

'Game Of Thrones' ha sido la serie más pemiada en toda la historia de los Emmy, con un total de 59 estatuillas. Con su fin en 2019, este era el año en el que se conocería a su sucesora a ficción dramática. Una corona que acabó reclamando 'Succession'.

La adictiva serie se ha llevado siete Emmy, incluido el de mejor actor, Jeremy Strong. Además, Jesse Armstrong, el creador de 'Succession', dio uno de los discursos más políticos de la velada.

"Quiero no dar las gracias al presidente Donald Trump por su horrible y no coordinada respuesta al coronavirus, quiero no dar las gracias al presidente Boris Johnson por hacer lo mismo en mi país (Reino Unido), quiero no dar las gracias a todos los gobiernos nacionalistas que están haciendo lo opuesto a lo que necesitamos ahora, y quiero no dar las gracias a todos los magnates de los medios que hacen tanto por la gente en el poder", afirmó.

ZENDAYA, LA GRAN SORPRESA DE LA NOCHE

Zendaya, quien da vida a Rue Bennett en Eurphoria, se ha convertido en la gran sorpresa de la noche al alzarse con la estatuilla a Mejor Actriz de serie dramática.

Esto le convierte en la actriz más joven en la historia de los Emmy en conseguirla, y no lo tenía nada fácil. Laura Linney era la favorita para conseguir este premio por su papel en 'Ozark'. Jennifer Aniston también era una gran contrincante por su trabajo en 'The Morning Show'.

Pero sin duda Zendaya era la favorita de la audiencia para llevarse este galardón. Euphoria ha supuesto una revolución en las series con temática adolescente por hacer personajes completos y ahondando en problemáticas que hasta ahora no se habían visto tan representadas.