Esta es la serie en la que debutará Karol G

La cantante colombiana hace su debut en una serie de televisión y no lo hace solo, ya que la reconocida actriz Sofía Vergara, quien también es colombiana, estará a su lado. ¿Podría tener mejor compañía?

Karol G debutará como actriz en una serie para Netflix. La noticia no es nueva, ya sabíamos que algo estaba tramando la colombiana desde que asistiera el año pasado al popular The Tonight Show con Jimmy Fallon. Sin embargo, ha sido ahora, durante la entrevista que concedió a Vogue México, cuando Karol ha confirmado su participación en Griselda, la serie que protagonizará Sofía Vergara.

La Bichota protagoniza la edición del mes de marzo de la revista, con unas fotos donde se la puede ver al natural, y no ha dejado pasar la oportunidad para contar todos los detalles de la producción audiovisual.

“Es como otro universo que no había experimentado. Estoy en mis clases de actuación, de expresión corporal y me han enriquecido no solo para la serie, sino para lo que hago constantemente (conciertos, presencia escénica, forma de expresarme). Es un mundo donde todo alimenta todo”.

Griselda cuenta la historia de Griselda Blanco, una empresaria colombiana que estaba detrás de uno de los cárteles más conocidos hasta su muerte en 2012. No hay que dejar de lado el éxito de la serie Narcos, la historia que recorre la vida de Pablo Escobar, como punto de partida para contar este tipo de relatos, centrados en revelar todos los detalles sobre el contrabando de drogas en diferentes países.

En la serie, Karol G será Carla, una de las mulas que trabaja para el narcotraficante que protagoniza la ficción. Se espera que la serie esté disponible para ver antes de que termine el año.

Fue a finales de noviembre del 2021, cuando Karol G reveló en una entrevista con Jimmy Fallon que debutaría como actriz en una serie producida por Netflix. "Voy a actuar, tengo una sorpresa para mi gente en enero. Voy a empezar a filmar una serie para Netflix. No se trata de mi vida, es actuar, tengo un personaje, así que me estoy preparando para eso". Hoy ya sabemos el nombre de ese proyecto y este tiene muy buena pinta.