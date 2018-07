Geri Halliwell intenta ser la nueva Ygritte pero Jon Snow no lo ve claro

Geri Halliwell es una más en la legión de seguidores de Juego de Tronos . Y como cualquier fan de la serie, no dudó en acercarse a Jon Snow ( Kit Harington ) cuando se lo encontró en el Grandprix de Italia para que le diese lecciones sobre cómo poner el acento de los salvajes... ¡Aunque no sabemos si llegó a conseguirlo!

"YOU KNOW NOTHING, JON SNOW"

Geri Halliwell ha publicado un divertido vídeo en su cuenta de Instagram donde la vemos acompañada de Kit Harington, quien da vida a Jon Snow, mientras le pide un curioso consejo.

Como buena pelirroja, la ex Spice Girl se siente identificada con los salvajes, y quiere que el mismo Jon Snow le enseñe a pronunciar la célebre frase 'You know nothing, Jon Snow'. Frase que pertenece a otra pelirroja, Ygritte (Rose Leslie), que se ganó el corazón de Jon Snow no solo en la ficción si no en la vida real, ya que la pareja se casará en un castillo en Escocia, donde pasó la infancia la actriz.

Y quizá por este motivo Jon Snow no acaba de darle el visto bueno al "acento salvaje" de Geri, ya que pro muchas veces que la corrige, su cara no termina de ser de aprobación.