El hijo y la expareja de Anne Heche, en plena guerra por su herencia

Te interesa Anne Heche, en coma y en estado crítico tras un grave accidente de tráfico

Ya hace más de un mes que Anne Heche falleció debido a un grave accidente de tráfico, sin embargo, los mares siguen más revueltos que nunca debido a lo inesperado que fue todo.

La actriz no tenía hecho testamento, por lo que no quedaba claro quien debía ser la persona en heredar sus posesiones. En plena polémica, el hijo de Anne, Homer, y su entonces pareja, James Tupper, han iniciado una dura guerra en la que ninguno parece que vaya a echarse para atrás.

Según ha desvelado People, el joven de 20 años presentó un informe de nueves hojas con la intención de asumir el control de las pertenencias de su madre. En este, se detalla que James está interfiriendo para que él no pueda ponerse en contacto con Atlas Heche Tupper, su medio hermano de 13 y que su expareja no le ha dejado verlo desde que Anne falleció.

Homer considera 'no válida' la firma del documento

Por su parte, James aportó un documento de 2011 a modo de testamento en el que se deja constancia que la actriz lo nombró administrador de su patrimonio. Este un email en el que, según él, Anne estuvo de acuerdo en rellenar.

"Mis deseos son que todos mis activos pasen al control del Sr. James Tupper para ser utilizados para criar a mis hijos y luego dárselos a los niños", recalca este mail.

Pero Homer ha asegurado que no es válido porque la firma que incluye no es la de su madre y tampoco cuenta con los dos testigos que pide la ley.

Anne Heche y su hijo Homer // Getty Images

James piensa que Homer es "demasiado joven"

En el informe que presentó Homer, se incluyen afirmaciones demoledoras sobre la expareja de Anne: "El correo electrónico no cumple con los requisitos legales para un testamento ológrafo válido porque las disposiciones materiales del supuesto testamento no están escritas a mano por el difunto. Un testamento es válido como testamento ológrafo, ya sea que esté presenciado o no, si la firma y las disposiciones materiales sean de puño y letra del testado".

"El correo electrónico no cumple los requisitos legales para un testamento formal válido con testigos porque el correo electrónico no fue firmado por el difunto y no tiene dos testigos que hayan firmado el documento durante la vida del difunto", apunta.

Pero James se mantiene firme y añade que Homer "no es apto para administrar la herencia porque es demasiado joven".

Sin embargo, no se ha pronunciado ninguno de los dos al respecto sobre estas nuevas informaciones.