La historia real de adopción de Ana Peleteiro: “Pensaba que mi madre murió en el parto”

Ana Peleteiro ha acudido a hacerle la manicura y charlar con Sindy Takanashi al programa Las Uñas, y la presentadora ha querido preguntarle por su historia de adopción y en qué momento se dio cuenta ella de que era adoptada, aunque según le ha dicho la entrevistadora, “no era muy difícil” ya que Ana es negra y sus padres son blancos.

Ana ha contado que cuando llamaron a sus padres para adoptarla, que llevaban esperando muchísimos años ese momento, le dijeron que había un “pequeño problema”. Los padres inmediatamente pensaron “viene ciega, le falta, un brazo, síndrome Down” pero nada de eso. Los del centro de adopción le comentaron a los padres de Ana: “es que viene un poco morenita” y mi padre dijo “me importa una mierda como si es azul”, ha dicho la atleta entre risas.

“¿En qué momento tomas tu conciencia de que eres adoptada, tus padres lo hablan contigo desde el principio?¿Cómo fue?”, ha preguntado la presentadora. “Si te soy sincera no recuerdo el día ni la conversación de sentarme con mis padres, yo crecí sabiendo eso. O sea yo era negra y toda mi familia era blanca, yo sabía que algo pasaba pero no recuerdo el día en el que le pregunté a mi madre, ¿mamá, yo por qué soy de otro color?”,

Pero la deportista ha contado que, aunque ella no se acuerde, una vez le preguntó a su madre por qué ella era negra de una manera muy natural. “Es algo tan normal para mi desde que soy pequeña que nunca fue algo raro ni dañino, ni nunca he tenido curiosidad por saber sobre mis padres biológicas”

La verdadera historia de la adopción

“A mí mis padres me adoptaron con dos días de nacer, mi historia es heavy” le ha dicho Peleteiro a la entrevistadora. “Nadie la sabe, yo de hecho la supe en 2016 al 100%”. Ana ha continuado explicando que es muy común en los niños adoptados que “se monten su propia película” sobre cómo fue su adopción, y ella lo hizo.

“Yo pensaba que mi madre había muerto en el parto y que por eso mis padres me había adoptado. Para nada” ¿Pero eso de donde te lo sacaste tú?, le ha preguntado Sandy, a lo que ella ha respondido que no lo sabía. “Hay niños que tienen amigos imaginarios, pues yo me imaginé que mi madre murió en el parto y por eso tenía padres adoptivos. Yo creo que es un juego como para que no te duelan tanto las cosas, protección”.

“En 2016 le digo a mi madre “de qué habrá muerto mi madre, ¿por el parto?” Y me dice “¿pero qué dices? Tu madre no está muerta. Tu madre te abandonó, dio a luz en casa ella sola y te llevó a menores en Coruña y la única información que dio fue que no quería que nadie de su familia te adoptase y que tenías una hermana”, señalando que no era el único parto o que podía ser gemelas.

Ana se quedó en shock tras recibir esta información y ella necesitaba gestionarla. “Enterarte de repente que tu madre te ha abandonado es más heavy, con 20 años que tenía en ese momento. Lo llevé muy mal, y fue como"ostras al final soy adoptada porque me abandonaron". Empiezas a plantearte cosas”, narraba la deportista, que ha contado que nunca ha sentido la necesidad de buscar a su familia biológica por todo el amor y cariño que ha recibido en su verdadera familia.