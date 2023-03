La inesperada razón por la que Jamie Lee Curtis no asistirá a la cena de los Oscar pese a estar nominada

Queda menos de una semana para la 95 edición de los premios Oscar, en el que se reconoce el talento de tantos actores, actrices y películas. Una de las que parte como favorita es Todo a la vez en todas partes, que cuenta con seis nominaciones y entre las que se encuentra Jamie Lee Curtis como Mejor actriz de reparto.

Se trata de la primera vez que la artista recibe una nominación para estos galardones, sin embargo, ha dado la sorpresa al revelar que no asistirá a la cena. Ha sido durante una entrevista con Hollywood Reporter, en la que ha explicado que no irá porque es por la noche y ella se va a dormir pronto: "Lo he rechazado. ¿Por qué? Porque mami se acuesta temprano".

La estadounidense ha insistido en que durante las noches ella prefiere quedarse durmiendo, así que no le interesa acudir.

"Porque las 7:30 PM van a ser las 9 antes de que tengamos comida, ¿y sabes qué? No me pasa nada bueno después de las 9 en punto. Nada. ¡Cero!", ha aclarado.

Jamie Lee Curtis se llevó un premio SAG

En la pasada gala de los premios SAG, se llevó el galardón a Mejor Actuación de una Actriz en un Papel Secundario por su papel en Todo en todas partes al mismo tiempo.

"Obtuve mi primer SAG cuando tenía 19 años, cuando firmé un contrato de siete años con Universal Studios y protagonicé una serie de ABC TV llamada Operation Petticoat, que se basó en la película que mi padre, Tony Curtis — nepo baby — protagonizó", dijo Jamie Lee mientras el público presente en el Fairmont Century Plaza en Los Ángeles estallaba en carcajadas.

Jamie continuó explicando que cuando fue despedida de esta serie un año más tarde, pensó que su vida había terminado. "Pero la buena noticia es que si no me hubieran despedido de Operation Petticoat, nunca habría tenido la oportunidad de hacer una audición para una pequeña película de terror sin presupuesto llamada Halloween. Mi nombre es Jamie Lee Curtis, y estoy profundamente orgullosa de ser actriz".