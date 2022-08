El infierno que vivió Pablo Puyol junto a Beatriz Mur en su luna de miel

Hace justo un mes, Beatriz Mur y Pablo Puyol, de 46 años, se daban el 'sí, quiero' en Málaga, después de más de tres años de relación, en un singular enlace en el que, como no podía ser de otra manera, la música y el baile estuvieron muy presentes.

Los novios no se podían mostrar más felices en aquel día en el que, por fin, pusieron el broche de oro a su historia de amor, entre palabras de admiración y promesas de amarse y respetarse todos los días de su vida.

¿Su siguiente destino? La maravillosa luna de miel que con tanta antelación y cariño habían preparado. Así, los recién casados prepararon las maletas y se sumergieron en un viaje a más de 9.000 kilómetros de distancia, con la creencia y el deseo de disfrutar al máximo la experiencia.

No obstante, a veces el destino es muy caprichoso y parece que esta vez tenía otro plan preparado para la pareja.

Una luna de miel de escándalo

Lejos de guardar en su memoria unos recuerdos inmejorables, Pablo Puyol y Breatriz Mur recuerdan su viaje de novios como una auténtica pesadilla.

Después de su esperadísimo 'Sí, quiero', los actores pusieron rumbo a México, un país que Puyol conoce como a la palma de su mano porque estuvo trabajando allí.

No obstante, los actores comenzaron el viaje con mal pie en el momento en el que las autoridades les negaron la entrada al país.

Tras ser acusado de haber falsificado documentación para obtener su visa de trabajo en la época en la que estuvo viviendo allí, fueron deportados.

Según ha contado recientemente Puyol en una entrevista con la revista Hola, en ningún momento cometió un delito. Únicamente, "había un fallo en el visado de trabajo" que obtuvo hace años para trabajar en México.

El actor ha declarado que absolutamente nadie le notificó este problema y ahora deberá arreglarlo por si algún día decide regresar a México, aunque ha confesado que no le "apetece nada".

"Yo les decía que pusiesen mi nombre en Google, pero ellos decían que yo había adjuntado documentación falsa para obtener mi permiso de trabajo hace cinco años… Absurdo", ha explicado con transparencia el artista.

Puyol, al igual que otros muchos compañeros de profesión, adjuntó recortes de prensa con sus trabajos como actor para que quedase constancia de su trayectoria profesional.

"Me dijo el agente que me creía, pero que tenía el acceso restringido", sollozaba.

No obstante, el actor ha negado rotundamente haber vivido previamente algún tipo de conflicto en México. "Me concedieron el permiso de trabajo, estuve trabajando como actor, presenté una obra de teatro, una película, una serie… No tuve ningún problema", ha contado.

Sin embargo, ahora, el instituto de inmigración considera que algo de lo que presentó en su día es falso.

La reacción de Beatriz Mur

Tal y como ha confesado el intérprete de Servir y proteger, a priori, su mujer, Beatriz Mur, reaccionó "muy mal". Sin embargo, pudo comprobar que ni él tenía responsabilidad "ni tenía sentido lo que estaba ocurriendo".

Finalmente, la actriz entendió que el verdadero motivo por el que no habían podido entrar al país se debía a la vista de trabajo de hace cinco años. "Una cosa muy ridícula", ha descrito el actor.

Además, Puyol ha afirmado que piensa emprender acciones legales por cómo trataron a su pareja, pues a pesar de que no tenían nada contra ella, "la aislaron e incomunicaron igualmente".

"Ella sí podía haber entrado, pero, al venir conmigo, la trataron como si fuese una delincuente", ha denunciado el actor.

Un gasto de dinero y un radical cambio de planes

Por su parte, el actor se ha mostrado muy tranquilo, ya que considera que no es "nada grave". Eso sí, Puyol ha descrito su viaje como "desagradable" y "horroroso", ya que perdieron los gastos de todo y se vieron obligados a rearmar una luna de miel.

¿Su plan B? un viaje por el Algarve y Cabo de Plata, luna de miel que el actor ha calificado como "maravillosa"