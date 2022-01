La íntima confesión con la que Petra Martínez ha arrasado en los Premios Feroz: "Me masturbo tres veces al día"

Los Premios Feroz se han convertido en la antesala perfecta de los Goya, donde los actores van ganando favoritismo de cara a la gala de los premios más importantes del cine español.

Todos los años, este evento deja momentos para el recuerdo y discursos memorables de algunos de los actores más reconocidos de nuestro país. Pero si hay uno que ha llamado la atención por encima del resto ha sido la confesión de la actriz Petra Martínez, que a sus 77 años no ha tenido tapujos a la hora de hablar de la sexualidad.

El reivindicativo discurso de Petra Martínez

La veterana intérprete acaba de hacerse con el premio a Mejor actriz protagonista por La vida es eso, un galardón que recibió de manos de su compañero Javier Cámara. "Resulta que todo lo que han dicho todos (los anteriores premiados) lo tenía yo pensado y ahora me encuentro con que no sé qué decir", confesaba la actriz al inicio de su reivindicativo discurso, en el que habló de la importancia de la masturbación femenina en la vejez.

Petra Martínez y Javier Cámara en los Premios Feroz. // GTRES

Natural y desinhibida, Petra Martínez dio rienda suelta a su gran sentido del humor para hablar en su discurso sobre el personaje por el que acaba de obtener el premio. "En esta película, quitando toda la seriedad y lo maravilloso que para mí ha sido, lo más importante es haberme masturbado delante de mucha gente", decía, despertando el aplauso de los asistentes a la gala.

Invita a las mujeres a redescubrir su sexualidad en la vejez

La actriz ha hablado abiertamente sobre la masturbación, algo que siempre se ha considerado íntimo y ha estado censurado hablar de ello durante años: "La masturbación está completamente callada, y entonces yo ahora por ejemplo me masturbo como tres o cuatro veces al día porque he cogido la manía. Y entonces Juan (su marido) me dice 'hija, por favor, vamos a la cama', y le digo 'yo prefiero en el sofá'. Y yo me masturbo viendo a Javier (Cámara)", decía bromeando entre risas, mientras el actor reaccionaba con un gesto indicando que le conoció siendo un niño.

Así, la actriz ha pedido a las mujeres de su edad que se animen a redescubrir la sexualidad e incluso a atreverse a utilizar juguetes sexuales. "Hay muchas cosas que las mujeres no sabemos, algunas de mi edad, el 'satisfaction' (en referencia al satisfyer), que es muy bueno, es una cosa… no sé si alguna de vosotras lo habéis utilizado, pero es genial", revelaba.