Joaquín Reyes arrasa con su parodia de Rajoy: “Soy la locomotora de Europa, el hijo del viento”

Joaquín Reyes ha hecho otra de sus grandes parodias de personajes famosos para El Intermedio. El cómico se ha metido en la piel de Mariano Rajoy en una desternillante parodia en la que se define como "la locomotora de Europa".

Nuestro Mariano particular, hace especial hincapié en su faceta de deportista: "Soy un deportista nato, he nacido para correr... Born to run", refiriéndose a su curiosa manera de correr.

Con la música de Carros de Fuego de fondo, Mariano aparece con ropa deportiva mientras explica una de sus grandes 'virtudes': "Mi principal virtud es no hacer nada. Cuando hay algún problema me quedo así, quietecico como el pensador de Rodin".