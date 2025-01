Karla Sofía Gascón llega a los Globos de Oro como una de las favoritas en los Oscar por 'Emilia Pérez'

Los Globos de Oro 2025 se celebran esta madrugada del 5 al 6 de enero, y desde España hay un nombre que sobresale sobre el resto: Karla Sofía Gascón, el de la intérprete de Alcobendas que en 2024 se convirtió en la primera actriz trans en ganar en el Festival de Cannes, donde se alzó con el premio a mejor actriz ex aequo con Adriana Paz, Zoe Saldaña y Selena Gomez, también integrantes del reparto de Emilia Pérez (Jacques Audiard, Francia, 2024).

Así, Karla Sofía Gascón llega a los Globos de Oro nominada a mejor actriz de comedia o musical junto a Amy Adams (Nightbitch), Zendaya (Rivales), Cynthia Erivo (Wicked), Mikey Madison (Anora) y Demi Moore (La sustancia).

Y precisamente estas tres últimas intérpretes son las únicas que se sitúan por encima de la española en la carrera a las nominaciones de los Oscar en la categoría de mejor actriz, según las predicciones de Variety, donde Gascón se sitúa como la cuarta favorita a alzarse con el galardón, en parte también por su reconocimiento como mejor actriz en los Premios del Cine Europeo 2024.

¿Y de qué va Emilia Pérez? "Rita es una abogada de un gran bufete que un día recibe una oferta inesperada: ayudar al temido jefe de un cartel a retirarse de su negocio y desaparecer para siempre convirtiéndose en la mujer que él siempre ha soñado ser", cuenta la sinopsis.

Por qué está triunfando la actuación de Karla Sofía Gascón en 'Emilia Pérez'

A lo largo del filme, Karla Sofía Gascón interpreta al jefe de cartel, Juan 'Manitas' del Monte, también una vez hecha su transición como Emilia Pérez.

"Manitas muere, literalmente, y renace como Emilia Pérez. La actriz española Karla Sofía Gascón se encarga de dar vida a estos dos personajes. El paralelismo entre ella y el personaje al que da vida se ha traducido en premios y buena recepción en los festivales de cine en distintas ciudades del mundo", resume Joaquín Patiño en El País.

El recorrido de Karla Sofía Gascón tras ganar en Cannes

Gascón no ha parado de promocionar su papel en Emilia Pérez desde que ganó en el Festival de Cannes. "No me ha dado tiempo a asimilar nada, llevo siete meses que no he parado ni un solo día", contó la actriz en Onda Cero. "Es una cosa que me da lástima, no tengo tiempo de decir 'qué impresionante es todo esto'. Que nominen a la película ya es para estar orgulloso, pero que me nominen a mí es una maravilla", dijo.

Durante su carrera hacia los premios, Karla Sofía Gascón se ha consolidado como un icono trans por su defensa de los derechos del colectivo. "Me he convertido en un referente quizás porque me encanta guerrear y llevo la lucha conmigo", aseguró en dicha entrevista.

Poco después, también en Onda Cero, la española respondió con dureza a quienes defienden que deberían nominarla en los premios como mejor actor. "Me perdonas, ¿pero si hago de monstruo o de vampira me nominas también como mejor monstruo o vampira? Los premios de los actores se los darán a los actores, yo soy una actriz. Y si me hubieran nominado para esa categoría, les tiro el premio a la cabeza", sentenció.