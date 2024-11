Karla Sofía Gascón se defiende de las críticas tras 'El Hormiguero': "Las mujeres son mujeres"

Karla Sofía Gascón fue a divertirse a El Hormiguero con Pablo Motos el 7 de noviembre, pero su entrevista generó numerosas críticas por la vehemencia con la que la actriz criticó los discursos de odio contra cualquier colectivo, incluido el de las personas trans.

Por eso, la actriz ha decidido pronunciarse una última vez en redes sociales sobre la polémica que han suscitado sus palabras en el programa de televisión. "No tiene mucho misterio, da igual lo que hubiera hecho el otro día, si me quedo callada como si no, si me muevo como si me quedo quieta... el resultado habría sido el mismo, los mismos comentarios, el mismo odio...".

"Hasta que un loco se presente en algún lado y me haga daño a mí o a mi familia no van a ser felices, ¿verdad?", dice. "Es increíble que estos fanáticos que me insultan, me vejan y pretenden marginarme, cuando les contesto, se sorprenden y me llaman maleducada... el chiste se cuenta solo".

Y sigue: "No se puede consentir que porque alguien salga en un programa de televisión (o lo que sea), un grupúsculo de personas te insulte, veje, denigre... Así no podemos seguir en el mundo, y si tengo que renunciar a lo que sea para acabar con toda esta panda de gente llena de odio lo voy a hacer, pero conmigo no".

"Nadie es quién para cuestionar a otra persona en su ser"

"Os espero en las funciones previas al estreno de Emilia Pérez, ahí voy a estar, me podéis insultar y golpear en persona...", escribe Karla Sofía Gascón. "Venid, y me comentáis delante de la policía nacional o del juez lo machitos que sois y cuán libres os sentís de expresar vuestro odio hacia otras personas solo por el hecho de existir".

La actriz termina el comunicado defendiendo a las personas trans: "Las mujeres, trans, altas, delgadas, morenas, rubias... son mujeres. Nadie es quién para cuestionar a otra persona en su ser. [...] Yo no voy a pedirle a nadie que me demuestre, con una prueba de orina, que no es un oso o un gilipollas. [...] El ser humano es demasiado complejo como para intentar reducirlo a las cuatro neuronas que les quedan a algunos".

Y zanja: "Repito, las mujeres son mujeres, da igual el adjetivo que le quieran agregar, métanselo bien en sus cerebros y dejen vivir en paz a sus conciudadanos en el amor y el respeto".