Kit Connor, protagonista de 'Heartstopper', obligado a confesar que es bisexual

Kit Connor ha declarado públicamente que es bisexual, aunque no lo ha hecho de la forma en la que hubiese querido. El actor de 18 años se ha visto "obligado" a tener que comunicarlo en Twitter tras la exposición mediática que ha sufrido debido a la serie Heartstopper.

En la ficción, Connor da vida a Nick Nelson, un estudiante que se enamora de su compañero de clase Joe Clocke. Sin embargo, mantienen su relación en secreto porque Nick es una joven promesa del futbol americano y teme que hacer pública su orientación sexual le afecte en su estatus.

Una vez más, la realidad supera la ficción y desde el éxito de la serie, la vida de Connor se ha visto expuesta de tal manera que se lleva meses especulando sobre su orientación sexual. Un tema que ha tomado mayor relevancia a partir de unas imágenes del actor paseando de la mano con la actriz Mai Reficco, por lo que le acusaron de hacer queerbaiting.

Debido a todo este revuelo, Kit abandonó Twitter no sin antes mostrar su malestar: "Me siento perfectamente seguro con mi orientación sexual, pero no siento la necesidad de etiquetarme, especialmente de forma pública".

Ahora, ha vuelto para lanzar un contundente comunicado: "Vuelvo por un minuto. Soy bisexual, felicidades por obligar a un chico de 18 años a salir del armario. Creo que algunos no habéis entendido el mensaje de la serie".

Tras este mensaje, una gran parte del fandom ha apoyado al joven actor así como otros compañeros de la serie. También lo ha hecho Alice Osman, autora de la novela en la que se ha basado la ficción: "No entiendo cómo la gente puede ver Heartstopper y luego especular alegremente sobre sexualidades ajenas, juzgando a base de estereotipos. Espero que estas personas se sientan ahora avergonzadas. Kit, eres increíble".

En esta misma línea, la actriz Kizzy Edgell, quien interpreta a Darcy en Heartstopper, le brinda su apoyo: "Te quiero, Kit, y siento que hayan sido tan asquerosamente duros contigo. Te han tratado injustamente".