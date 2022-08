Harry Styles habla sobre su sexualidad: "Públicamente no he estado con nadie"

Harry Styles ha sido acusado en ocasiones de hacer 'queerbating', es decir, utilizar la estética 'queer' pese a no ser del colectivo LGTB. El cantante ha respondido explicando que "públicamente no ha estado con nadie".

Te interesa Así es el grado sobre Harry Styles que oferta la Universidad de Texas

Harry Styles es uno de los artistas más escuchados del mundo y ha logrado cosechar éxitos impresionantes, como con su single As it was, que fue número 1 durante varias semanas para el Billboard Hot 100.

Sin embargo, el británico se ha visto rodeado en varias polémicas, especialmente con respecto a los looks que utiliza para sus conciertos. Por ellos, ha sido acusado de 'queerbating', es decir, de usar la estética de las personas 'queer' a pesar de no ser parte del colectivo LGTB.

Ha hablado de este tema en la revista The Rolling Stones, para los que se ha convertido en "el hombre más deseado del mundo". El cantante siempre se ha mantenido muy discreto sobre su vida sentimental y ha esquivado las preguntas sobre si se encuentra o no dentro del colectivo LGTB.

Harry Styles esquiva la pregunta sobre su sexualidad

Esta vez, preguntado sobre que diría a los críticos que le acusan de hacer 'queerbating' porque solo ha estado con mujeres, ha respondido: "No creo que haya estado públicamente con nadie. Si te toman una foto con alguien, no significa que elijas tener una relación pública o algo así".

Harry también ha hablado sobre por que es tan discreto con su vida privada: "Nunca he hablado públicamente sobre mi vida fuera del trabajo y descubrí que me ha beneficiado positivamente".

"Siempre habrá una versión de una historia, y creo que simplemente decidí que no iba a perder el tiempo tratando de corregirla o redirigirla de alguna manera", ha añadido.

El mismo siempre hace hincapié en lo que odia poner etiquetas y prefiere vivir de forma más fluida. Así, algunos de sus referentes estéticos más importantes son David Bowie o Mick Jagger.