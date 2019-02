Antonio Orozco le roba a Paulina Rubio a 'Les Fourchettes' en la segunda ronda de asaltos de 'La Voz'

En la segunda ronda de los Asaltos de 'La Voz' se enfrentaban los equipos de Antonio Orozco y Paulina Rubio, acompañados de sus asesores Karol G y Antonio José, respectivamente.

Andrés Balado fue el primer protagonista de la noche cuando se ganó al público y a los coaches con su interpretación de 'Heaven' de Bryan Adams. Aunque ha tenido que esperar a las actuaciones del resto de sus compañeros para conocer el veredicto de los coaches, sin duda tenían muy claro que el gallego tenía que pasar a la siguiente fase.

Giosy fue la segunda 'talent' en salir al escenario y también la siguiente en pasar a las Batallas. La italiana hizo una potente versión de 'Another One Bites The Dust' de Queen.

Les Fourchettes emocionaron a los coaches con su actuación ac apela de 'When I Fall In Love', pero no lo suficiente para que Paulina las seleccionase para pasar a la siguiente fase. Afortunadamente, su talento fue reconocido y Antonio Orozco protagonizó el único robo de la noche para llevarse al cuarteto a su equipo.

Tras los 'talents' de Paulina Rubio, llegaba el turno de los cinco participantes del equipo de Antonio Orozco. Teresa Ferrer ha deslumbrado en el escenario con su versión de 'Think', derrochando energía. Aunque ha tenido que esperar a las actuaciones de sus compañeros, Karol G le ha confirmado que pasaba a la siguiente fase.

La última afortunada que ha pasado a la siguiente fase ha sido Lorena Fernández, que ha dedicado a su coach, Antonio Orozco, una sentida versión de 'Hoy tengo ganas de ti'. Lorena junto con Teresa han sido las dos 'talents' que han conseguido pasar a las batallas con el equipo de Orozco.