María Espinosa, Andrés Martín, Ángel Cortés y Marcelino Damion se convierten en los últimos semifinalistas de 'La Voz'

'La Voz' finaliza su fase de 'Directos' con una segunda gala donde se han seleccionado los 4 últimos semifinalistas que competirán por una plaza en la gran final . Una noche llena de sorpresas donde no siempre ha coincidido la valoración de los coach con la del público.

La segunda noche de los 'Directos' de 'La Voz' volvía a enfrentar a dos 'talents' de cada equipo para escoger a cuál pasará a la semifinal. Como en la gala anterior, Luis Fonsi, Paulina Rubio, Pablo López y Antonio Orozco también salieron al escenario para cantar con sus 'talents'.

TEAM LUIS FONSI: LION VS MARÍA ESPINOSA

A pesar de que Lion era uno de los 'talents' favoritos de esta edición, su energética versión de 'Uptown Funk' de Bruno Mars no pudo con la garra flamenca de María, que escogió 'Me cuesta tanto olvidarte' de Mecano. Luis Fonsi, que tuvo muchas dudas para repartir los porcentajes, finalmente le otorgó el 60% a la sevillana, que sumando los puntos del público se ha ganado el pase a la semifinal.

El puertorriqueño se unió a sus dos 'talents' en el escenario para cantar con ellos su tema 'Quisiera poder olvidarme de ti'.

TEAM PABLO LÓPEZ: ANDRÉS MARTÍN VS JAVIER ERRO

Pablo López tenía una difícil decisión en la última noche de los 'Directos' al tener que elegir entre dos de sus 'talents' más potentes: Andrés Martín y Javier Erro. Andrés salió al escenario acompañado de su guitarra para hacer una increíble versión de 'Hallelujah' de Leonard Cohen, mientras que Javier se sentó al piano para interpretar 'California Dreamin' de The Mamas and The Papas, protagonizando dos de las mejores actuaciones de la noche. Finalmente Pablo López se decantó por el madrileño para asignarle el 60% de la puntuación, que junto a la del público le han hecho pasar a la siguiente fase.

El coach escogió su canción 'Lo saben mis zapatos' para cantarla junto a sus dos 'talents' antes de despedir a Erro.

TEAM PAULINA RUBIO: ÁNGEL CORTÉS Y MARLO

Ángel Cortés, el tenor de esta edición, y Marlo tienen distintos completamente diferentes, por lo que escoger entre uno de los dos para pasar a la semifinal era una de las decisiones más complicadas de la noche. Mientras Ángel hizo una versión de 'O sole mio' de Giovanni Capurro; Marlo reinterpretó la balada de Aerosmith 'I don't wanna miss a thing'. La Chica Dorada quedó cautivada por la voz de Marlo, a quien otorgó el 60%. Pero en esta ocasión el público quiso premiar el talento del tenor y con sus votos hizo que el porcentaje diese la vuelta asegurándole una plaza en la semifinal.

Paulina Rubio rescató su éxito 'Ni una sola palabra' para interpretarla junto a Andrés y Marlo.

TEAM ANTONIO OROZCO: MARCELINO DAMION VS LORENA FERNÁNDEZ

La última elección de la noche estaba entre Marcelino Damion y Lorena Fernández, los 'talents' del equipo de Antonio Orozco. Ambos optaron por una balada pero con un estilo muy diferente: Marcelino escogió ' Killing me softly' de Charles Fox y Norman Gimbel; mientras que ella versionó 'Solamente tú' de Pablo Alborán. En esta ocasión tanto los votos de Pablo como del público escogían a Marcelino para luchar en la semifinal de 'La Voz'.

Como el resto de sus compañeros, Orozco también compartió escenario con sus 'talents' para cantar con ellos 'Por pedir, pedí'.

Con los últimos seleccionados de los 'Directos de La Voz', los concursantes que se enfrentarán en la semifinal son:

- EQUIPO PABLO LÓPEZ: Auba Estela y Andrés Martín

- EQUIPO ANTONIO OROZCO: Javier Moya y Marcelino Damion

- EQUIPO PAULINA RUBIO: Viki Lafuente y Andrés Cortés

- EQUIPO LUIS FONSI: Linda Rodrigo y María Espinosa