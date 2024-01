Llega el primer tráiler de 'Back to black', el biopic de Amy Winehouse

Este 2024 llega con un notición en el mundo del cine y la música: será el año en que veamos Back to black , el biopic que refleja la emocionante pero trágica vida de la cantante británica Amy Winehouse, cuyo legado musical cambió la historia de la música.

Es oficial: cada vez falta menos para poder disfrutar en los cines de Back to black, el biopic que llegará a las salas este año para contar la historia vital de Amy Winehouse, la icónica cantante británica que murió con solo 27 años dejando un enorme legado y uno de los discos más importantes de la música, Back to black.

Ha sido la directora de cine y fotógrafa Sam Taylor-Johnson, que también dirigió Nowhere Boy (2008), un filme biográfico sobre la infancia del cantante de los Beatles, John Lennon o Cincuenta sombras de Grey, la encargada de pilotar el proyecto en el que la actriz también británica Marisa Abela (Industry, COBRA) será quien encarne a la artista.

Con el éxito que le da nombre al biopic sonando de fondo, las primeras imágenes del tráiler comienzan con las palabras superpuestas de Abela en la piel de Winehouse: "No escribo canciones para ser famosa. Escribo canciones porque no sé qué haría si no lo hiciera".

La película biográfica aspira a retratar el temprano ascenso a la fama más internacional de Amy y el lanzamiento de Back to Black, uno de los álbumes más legendarios de todos los tiempos, inspirado en la tormentosa relación que la artista mantuvo con su exmarido Blake Fielder-Civil.

Tras la temprana muerte de la cantante con solo 27 años en 2011 a causa de una intoxicación etílica, Back to Black (2006), su segundo y útltimo álbum de estudio se convirtió en el disco más vendido del siglo XXI en Reino Unido.

https://www.youtube.com/watch?v=Tu4VJLCyD3g

Además de esta película biográfica, que verá la luz el próximo 10 de mayo en Estados Unidos, hay otros trabajos documentales sobre su vida y su legado, destacando Amy, que ganó el Oscar en 2015 a mejor largometraje documental.

