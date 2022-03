Mamen Mendizábal cuenta su experiencia personal tras escuchar a Cañizares defender los piropos a mujeres

El título de Encuentros inesperados era este jueves Machos. Significaba que los cuatro invitados José Bono, Santiago Cañizares, Marc Giró y Maikel Delacalle tenían que debatir con Mamen Mendizábal sobre nuevas masculinidades y sobre cómo la relación entre hombres y mujeres ha cambiado gracias al feminismo.

Uno de los temas abordados fueron los piropos a mujeres en la calle. ¿Están bien? ¿Deben condenarse?

La opinión fue casi unánime. Mientras José Bono y Marc Giró se posicionaron claramente en contra, Santiago Cañizares dio una opinión muy diferente.

"Me parece preocupante a donde hemos llegado. En vez de llevar tantas precauciones, deberíamos educarnos un poco", dijo el exfutbolista indignado, que viendo que no tenía apoyo le dio la vuelta a la situación. ¿Y si el piropeado es un hombre, por ejemplo, él mismo? "Yo no me ofendo, porque entiendo que lo está haciendo en tono cariñoso y con la mejor intención. No me ofende, porque en vez de llamarme feo, me está diciendo que estoy muy bien. El debate es que yo no puedo hacer lo mismo".

Mamen Mendizábal para los pies a Cañizares

La defensa de Cañizares a los piropos a mujeres siguió por otros derroteros. "Desde las altas esferas políticas se está criminalizando el piropo del hombre a la mujer", dijo ante una Mamen Mendizábal atónica que no dudó en pararle los pies.

"Tú hablas de las altas esferas políticas, y yo te hablo de mí, que soy mujer. He pasado de los 45 años. Hasta hace muy poco me he encontrado con señores, y con chicos, que me pasaban la mano por la espalda sin necesidad, que hacían comentarios soeces creyendo que eran graciosos. Unido al silencio de los compañeros que oían esos comentarios. ¿Tú crees que eso en el 2021 es normal?", confesó la periodista, a lo que Cañizares respondió con una pregunta: "¿Crees que eso ha pasado solo contigo y con las mujeres?".

Ahí, Mamen Mendizábal fue todavía más tajante: "No, creo que pasa más con las mujeres que con los hombres".

"Yo también lo creo", ha añadido Bono. "Yo tengo tres hijas y cuando estaba escuchando a Mamen contar me produce repugnancia que a miss hijas les pueda ocurrir algo así". "¿Tienes hijos también?", le preguntó Cañizares.

"Sí, pero mi hijo, que por cierto es gay, no me produce ningún miedo respecto de lo que ella contaba porque hay unos estereotipos en que esto de que ella cuenta se produce con respecto a las mujeres".