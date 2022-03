Santiago Cañizares: la muerte de su hijo, sus dos matrimonios y a qué se dedica tras dejar el fútbol

Santiago Cañizares ha sido durante casi dos décadas uno de los deportistas españoles más aclamados. El exfutbolista de 52 años jugó como guardameta en equipos de primera división como el Real Madrid, el Celta de Vigo o el Valencia, consiguiendo dos Ligas, dos Copas, una Supercopa de España, una Copa UEFA, una Supercopa de Europa y dos subcampeonatos en Liga de Campeones. Además, consiguió el oro olímpico en las olimpiadas de Barcelona'92 con la selección de fútbol sub-23.

Y eso no es todo lo que Cañizares ha hecho en el mundo del deporte. En 2020, dos años después de retirarse del fútbol, compitió por primera vez en el Rally Sierra Morena, dentro del Campeonato de España de Rally conduciendo un Suzuki Swift y llevando de copiloto a Dani Cué. No fue hasta 2017 cuando consiguió su primera victoria absoluta al ganar el Rally de la Cerámica con un Porsche 997.

Pero más allá de su faceta como deportista, la vida personal de Cañizares también ha estado marcada por algunos hechos importantes, algunos de ellos no tan agradables como sus victorias profesionales.

Su boda con Marina Conchello y sus tres hijos

En 1992, Santiago Cañizares contrajo matrimonio con su primera mujer, Marina Conchello, de quien se separó 15 años más tarde. Fruto de este matrimonio nacieron tres hijos: Carlota, de 25 años; Lucas, de 20; y Olivia, que actualmente tiene 16 años.

De su hija mayor, se sabe que estudió Ingeniería en el Instituto Nacional de Ciencias Aplicadas de Lyon, en Francia. Actualmente vive en Bruselas y trabaja como ingeniera.

Lucas, por su parte, ha seguido los pasos de su padre y actualmente juega como guardameta en el Real Madrid Castilla.

Cañizares y Mayte García: divorcio tras la muerte de su hijo Santi

En julio de 2008, Santiago se casó con Mayte García en una ceremonia en Ibiza. De este segundo matrimonio del exguardameta nació su hija Sofía, de 11 años, y los trillizos India, Martina y Santi, de 9.

A diferencia de su relación con Marina Conchello, su matrimonio con Mayte ha sido muy mediático. De hecho, en 2014 la pareja participó en el programa de Antena 3 ¡A bailar!, llegando a ganar la segunda gala.

Sin embargo, no todo fueron alegrías para Santiago y Mayte. Santi, uno de los trillizos, falleció en 2018 a causa de un tumor cerebral con tan sólo cinco años. Así lo comunicó el propio futbolista en una publicación a través de redes sociales: "Mi hijo Santi ha fallecido. Creo que he de ser yo quien os lo cuente, en agradecimiento por todas las muestras de apoyo y cariño que he recibido de vosotros. Se ha marchado rodeado de paz, y habiendo comprendido su misión en estos cinco años que nos ha acompañado".

El matrimonio despidió al pequeño en una ceremonia organizada por la propia Mayte, que aseguró que fue más "una fiesta" que un entierro al uso. "Como durante los últimos meses de enfermedad él solo quería ir vestido de futbolista, lo incineramos vestido de la selección española e hice una oda por él, una fiesta, no hice un entierro al uso", explicó Mayte a la revista Lecturas.

Tres años después del fallecimiento de su hijo, Santiago y Mayte anunciaban su separación a través de un comunicado en las redes sociales del futbolista: "Por el respeto, cariño, y apoyo que nos habéis profesado sobre todo en los momentos duros, nos sentimos en la obligación de ser nosotros quien os lo transmitamos. Hemos intentado ser un ejemplo para nuestros hijos, familia y amigos. Y es nuestro objetivo tratar de seguir siéndolo. Os pedimos máximo respeto, porque lo importante en estos casos es evitar el sufrimiento de los más pequeños".

Un año después, Mayte habló por primera vez de esta ruptura en una entrevista para la revista ¡Hola!, en la que aseguró que la muerte de Santi marcó para siempre a la pareja. "Ya hemos perdido mucho y hay que ser humildes y aceptar que, si ya no éramos el matrimonio idílico que habíamos conseguido ser, podríamos seguir siendo unos padres maravillosos", explicó a la revista.

Santiago Cañizares y Mayte García // Gtres

La faceta de Cañizares como comentarista deportivo

Desde que colgó las botas, es habitual ver a Cañizares de comentarista deportivo en diferentes medios de comunicación. Además, el exfutbolista cuenta con más de 144.000 suscriptores en su canal de Youtube, donde comenta la actualidad deportiva y entrevista a grandes profesionales como Carlos Sainz o David Villa.

Sobre esta incursión en el mundo de la comunicación, Santiago ha hablado en un vídeo publicado el 24 de enero, coincidiendo con el Día del Periodista: "Estaba en Nueva York y me encontré a José Ramón de la Morena. Y justo yo acababa de dejar el fútbol y me dijo que si quería trabajar en la cadena SER. Continúa explicando que de ahí pasó a Canal + y su experiencia durante todos estos años le han convertido en un colaborador habitual en los medios de comunicación.

"A mí la profesión de analista deportivo o de periodista deportivo me gusta mucho porque es una profesión muy bonita si ves los partidos por pasión. Y que tu opinión pueda ser contrastada y compartida, satisface bastante", ha añadido.