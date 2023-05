Manel Fuentes revela uno de los secretos nunca contados de las actuaciones de 'Tu cara me suena'

Manel Fuentes con Josie en 'Tu cara me suena 10' // Antena 3

Josie volvió a hacer historia este viernes en Tu cara me suena. Después de convertirse en el primer concursante del programa en actuar en gallego —cuando imitó a Andrés Do Barro cantando O tren—, este viernes se ha convertido en el primero en no usar el pronter que hay al otro lado de las cámaras y que sirve como apoyo de los participantes en sus actuaciones.

Lo contó Manel Fuentes al final de su actuación. El experto en moda se coronó al reproducir la sesión 51 de Villano Antillano con Bizarrap y recitar, sin ningún error, la letra completa del tema, una de las complicadas de la historia del programa de Antena 3.

"Voy a contar un secreto de la historia de Tu cara me suena. Los concursantes siempre tienen una pantalla de referencia con la letra. Josie, en este número, no tenía pantalla de referencia con la letra. Creo que es la letra más larga, más complicada y con más ritmos diferentes en 11 años", dijo Manel Fuentes sobre la actuación. "Como sabes, querido Josie, yo soy solo el presentador del programa pero si votara te daría 12 monedas de oro puro".

Manel Fuentes valoró la actuación de Josie y jurado y público hicieron realidad su deseo. Josie se coronó como el ganador de la gala 8 de Tu cara me suena por unanimidad.

Los cuatro miembros del jurado le dieron 12 puntos y también se los dio el público, que vitoreó su nombre en varios momentos de la gala. La voz igual no la clavó pero la letra la bordó y no es precisamente fácil.

VILLANO ANTILLANO (BZRP Music Sessions #51)

Bizarrap

(¡Bizarrap!)

(¿Y quién má'?)

La Villano

Yeah

Que si tengo un flow cabrón, que si meto la presión

Si tú no puedes conmigo, mala mía

Que si vengo pesaíta', que si ya tengo tetitas

Si me tiré con tu gato, mala mía

Que si vengo a to' motor, vengo desde el Malecón

Si no entiendes lo que digo, mala mía

Santa Rosa, Bayamón, minilla' de corazón

Si no aguantas calentón, mala mía

La malabarista, soy una tenista

Estoy cachando punto' con sus bola' por el Insta

Alma de poeta, la nueva Gabriela Mistral

Una puta atómica, soy una terrorista

Cuando cierro un verso, los dejo de terapista

Te dije que no, cabrón, no me insista'

Están en la fila, pero no están en la lista

Dale, Biza, explótame la pista

I'm on the top shelf, I'm such a bombshell

Todo el mundo ve que, del Dorado, soy la Cher

Todo el mundo quiere un pedazo de mi pastel

Perdí'a en el mar, soy yo, Pi Patel

La muñeca, la Bratz, la top model de Mattel

Si no quiero contigo, no me tire' a mi cel

Aló, yo soy Villana, mucho gusto, je m'appelle

La Jennifer, la Anniston, aquella la Rachel

Una vampiresa, soy una sanguinaria

Carmilla la de Styria, soy inmune a tus plegaria'

Yo soy la principal y tú la secundaria

Yo soy la principal de esta secundaria

Yo soy la jefa y tú eres la secretaria

No estás a nivel pa' ser mi adversaria

Mira cómo visto, cáchame la indumentaria

Pa' mí, no hay vacuna, soy como la malaria

A punto de entrar en un estado de psicosis

Wo, wo, wo, no soy parte de tu possy

No coro contigo, negativo, estoy possi

Yo solo te busco cuando quiero mi dosis

Que si tengo un flow cabrón, que si meto la presión

Si tú no puedes conmigo, mala mía

Que si vengo pesaíta, que si ya tengo tetitas

Si me tiré con tu gato, mala mía

Que si vengo a to' motor, vengo desde el Malecón

Si no entiendes lo que digo, mala mía

Santa Rosa, Bayamón, minillas de corazón

Si no aguantas calentón, mala mía

Llegó la que descabrona, la que los encabrona

Llegó la GOAT, llegó la cabra, so cabrona

Aquí toíto es serio, no creemo' en na' de broma

To' el mundo en alerta con mi porte de patrona

Metal en el aire porque voy chillando goma

Mi títere Matón se me mudó para Oklahoma

Me saca los pasajes pa' su cuarto toma, toma

Y le estamos metiendo hasta sacarnos hematomas

Ga-gatita mala, leona como Nala

Corro por la sabana brincando como un impala

Cuida'o que te resbala', estoy soplando balas

Tatuaje de mandala en las tetas como Rihanna

I'm on the top shelf, I'm such a bombshell

Todo el mundo ve que, del Dorado, soy la Cher

Todo el mundo quiere un pedazo de mi pastel

Perdida en el mar, soy yo, Pi Patel

La muñeca, la Bratz, la top model de Mattel

Si no quiero contigo, no me tires a mi cel

Aló, yo soy Villana, mucho gusto, je m'appelle

La Jennifer, la Anniston, aquella la Rachel

M-A-L-A-M-Í-A, Í-A, mala mía

M-A-L-A-M-Í-A, Í-A, mala mía

M-A-L-A-M-Í-A, Í-A, mala mía

M-A-L-A-M-Í-A, Í-A, mala mía

(Bizarrap) mala mía

Mala mía

Mala mía

Mala mía