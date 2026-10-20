Miguel Bernardeau y Carlos González cantan 'La nieve' junto a Guitarricadelafuente
El equipo de La bola negra no deja de crear momentos especiales durante su paso por Estados Unidos, esta vez creando una interpretación a coro de La nieve por parte de sus protagonistas en una rueda de prensa.
Guitarricadelafuente conquista Hollywood cantando ‘La nieve’ en un evento privado para periodistas y votantes
La divertida respuesta de Guitarricadelafuente en un photocall de EE.UU.
La bola negra cruza el Atlántico y, el equipo de la película de Los Javis sigue creando momentos para el recuerdo durante la promoción del largometraje en territorio estadounidense.
En esta ocasión, en un acto especial de la película junto con el sindicato de actores (SAG) en el cine AMC Century City de Los Ángeles, Guitarricadelafuente ha cedido el protagonismo en el canto a sus compañeros Miguel Bernardeau y Carlos González.
"Canta conmigo, venga", ha animado González al autor de La nieve para deleitar con una interpretación conjunta de la canción que sigue buscando afianzar su posición en la carrera por el Oscar a Mejor canción original.
Un dueto en el que, al final, también participa Miguel Bernardeau, ubicado entre ambos, y que también demuestra sus habilidades vocales al micrófono.