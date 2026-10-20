En Los Ángeles

Miguel Bernardeau y Carlos González cantan 'La nieve' junto a Guitarricadelafuente

El equipo de La bola negra no deja de crear momentos especiales durante su paso por Estados Unidos, esta vez creando una interpretación a coro de La nieve por parte de sus protagonistas en una rueda de prensa.

Guitarricadelafuente conquista Hollywood cantando ‘La nieve’ en un evento privado para periodistas y votantes

La divertida respuesta de Guitarricadelafuente en un photocall de EE.UU.

Miguel Bernardeau y Carlos González Guitarricadelafuente
Miguel Bernardeau y Carlos González cantan 'La nieve' junto a Guitarricadelafuente | Getty

Europa FM

Madrid 20/10/2026 14:01

La bola negra cruza el Atlántico y, el equipo de la película de Los Javis sigue creando momentos para el recuerdo durante la promoción del largometraje en territorio estadounidense.

En esta ocasión, en un acto especial de la película junto con el sindicato de actores (SAG) en el cine AMC Century City de Los Ángeles, Guitarricadelafuente ha cedido el protagonismo en el canto a sus compañeros Miguel Bernardeau y Carlos González.

"Canta conmigo, venga", ha animado González al autor de La nieve para deleitar con una interpretación conjunta de la canción que sigue buscando afianzar su posición en la carrera por el Oscar a Mejor canción original.

Un dueto en el que, al final, también participa Miguel Bernardeau, ubicado entre ambos, y que también demuestra sus habilidades vocales al micrófono.