Miguel Bernardeau y Carlos González cantan 'La nieve' junto a Guitarricadelafuente

La bola negra cruza el Atlántico y, el equipo de la película de Los Javis sigue creando momentos para el recuerdo durante la promoción del largometraje en territorio estadounidense.

En esta ocasión, en un acto especial de la película junto con el sindicato de actores (SAG) en el cine AMC Century City de Los Ángeles, Guitarricadelafuente ha cedido el protagonismo en el canto a sus compañeros Miguel Bernardeau y Carlos González.

"Canta conmigo, venga", ha animado González al autor de La nieve para deleitar con una interpretación conjunta de la canción que sigue buscando afianzar su posición en la carrera por el Oscar a Mejor canción original.

Un dueto en el que, al final, también participa Miguel Bernardeau, ubicado entre ambos, y que también demuestra sus habilidades vocales al micrófono.