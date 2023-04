Miriam Rodríguez se pone en la piel de Cher y deslumbra con 'I can't get no (satisfaction)'

TU CARA ME SUENA

Miriam Rodríguez se ha convertido en una de las artistas más icónicas de la música en la tercela gala de Tu Cara Me Suena.

La concursante se ha metido en la piel de Cher, donde le ha bastado únicamente su voz para deleitar a jurado y público, con una escasa puesta en escena y un vestido multicolor.

La cantante ha interpretado I can't get no (satisfaction) en la que ha sido poseída por su ritmo pop y ha clavado los movimientos y la voz de la legendaria artista estadounidense.

