¿Podremos ver a Will Smith entregar el premio a Mejor actriz en la gala de los Oscar 2023?

Will Smith, en la gala de los Oscar 2022. // Gtresonline

Muchos de los telespectadores de los premios Oscar 2022 creyeron que se trataba de una broma o un sketch planeado por los protagonistas y la organización de la gala. Los presentes en el Teatro Dolby de Los Angeles también lo dudaron. No sabían qué estaba pasando sobre el escenario: ¿en serio Will Smith había propinado un puñetazo al cómico Chris Rock en medio de la gala? ¿Se trataba de algo planificado?

Nada más lejos de la realidad. Sí, se había producido una agresión en directo durante la entrega de los galardones más importantes de la industria del cine. La imagen de los premios quedó dañada tras su edición número 94, cuando el actor de El método Williams, en un arrebato, lanzó una severa bofetada en la cara al presentador de uno de los premios, el humorista Chris Rock.

Chris Rock no denunciará a Will Smith ante la policía // GTRES

Al protagonista de En Busca de la Felicidad no le hizo ninguna gracia que Rock hiciese un chiste sobre la cabeza rapada de su mujer, Jada Pinkett-Smith, a la que comparó con la teniente O'Neill. Enfadado, se levantó de su asiento y se dirigió al escenario para protagonizar uno de los momentos más polémicos de la historia de estos premiosr. Eclipsó todo: la alfombra roja, los invitados y hasta los premiados.

Will Smith subió a recoger su Oscar como Mejor actor tras la agresión

Con la audiencia todavía estupefacta por lo ocurrido, Will Smith regresó al escenario pocos minutos después para recibir el premio como Mejor actor gracias a su trabajo en la película El método Williams.

En su discurso de agradecimiento, además de mencionar a los responsables de la película, hizo referencia al colapso que había sufrido minutos antes.

"Denzel Washington me lo acaba de decir. 'Ojo, en el momento más importante de tu vida es cuando llama a la puerta el demonio'", aseguraba el actor, entre lágrimas, antes de señalar que esperaba que la Academia fuese comprensiva. "Espero que la Academia me vuelva a invitar".

Sin concretar de qué estaba hablando exactamente, matizó: "Ya sé que para hacer lo que hacemos hay que ser capaces de sufrir insultos, que la gente diga cosas de ti, tienes que aguantar en este negocio y en este mundo del espectáculo que la gente te falte al respeto y tienes que sonreír y hacer como si no pasara nada".

La Academia de Hollywood no tomó acciones hasta días después de la ceremonia, cuando vetó a Will Smith y anunció su decisión de que el actor no pudiese participar en la ceremonia de los Oscar en los próximos diez años.

La Academia reconoce que no actuó bien

Un año después de esta gala, la presidenta de la Academia de Hollywood, Janet Yang, admitió el lunes 13 de febrero que la organización gestionó mal el caso de la bofetada de Will Smith a Chris Rock.

Aunque vetaron su asistencia a la ceremonia durante los siguientes diez años, Yang se refiere a que no deberían haberle permitido subir al escenario a recoger su Oscar como Mejor actor, un hecho que ocurrió solo unos minutos después de la agresión. La entrega del galardón podría haberse cancelado pero la Academia no actuó con la debida diligencia.

"Lo que vivimos el año pasado fue inaceptable y nuestra respuesta no estuvo a la altura. Supuso un punto de inflexión para actuar con mayor transparencia y responsabilidad", dijo Yang en el almuerzo de nominados de los Oscar 2023.

La presidenta admitió también que la respuesta de la organización fue "inadecuada" y que en momentos de crisis era necesario actuar con "rapidez, compasión y decisión" a favor del sector cinematográfico.

"Esto es una familia y priman los valores de fe, unidad y solidaridad entre la industria y los espectadores", añadió la presidenta a la vez que aseguraban que la Academia había "aprendido de sus errores".

¿Entregará Will Smith el premio a Mejor Actriz este 2023?

La edición número 95 de los premios Oscar se lcelebra este domingo 12 de marzo en el Teatro Dolby de Los Ángeles (EE.UU.).

Allí se congregan las personalidades del mundo del cine más relevantes del último año. La alfombra roja ya está desempolvada, pero por ella no desfilará Will Smith.

La Academia de Hollywood comunicó en abril de 2022 su decisión de vetar a Will Smith de los Premios Oscar durante al menos 10 años, un castigo que deberá acatar si no quiere enfrentarse a otro tipo de acciones.

Por lo tanto, el intérprete no podrá hacer entrega del Premio a Mejor actriz de este 2023, algo que hubiese asumido por tradición ceremonial si la pasada gala se hubiese desarrollado correctamente. Es decir, si no hubiese agredido a Chris Rock.