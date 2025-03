¿Qué canción suena en el tráiler de la segunda temporada de 'The Last of Us'?

Imagen del tráiler de la segunda temporada de 'The Last of Us' | MAX

El tráiler de la segunda temporada de The Last of Us ya ha llegado, y MAX ha rescatado para este adelanto una de las canciones más misteriosas de Nirvana .

La esperada segunda temporada de The Last of Us está a punto de poder verse en nuestras pantallas. Pero de momento podemos ver un adelanto de la serie de MAX a través de su tenso tráiler, donde Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey) se enfrentan a la sociedad infectada cinco años después de los acontecimientos de la primera parte.

Hasta el 14 de abril los fans del videojuego original y de la propia serie tendrán que conformarse con el intrépido adelanto, donde la situación se pone verdaderamente seria. Y las imágenes están acompañadas de un mítico tema de una de las bandas más reconocidas históricamente.

En el tráiler se puede escuchar la canción de Nirvana You Know You´re Right, una de las más aclamadas por los seguidores del grupo liderado por Kurt Cobain, pues se trata de la última canción en la que dicho cantante trabajó antes de morir. Toda una metáfora para la segunda temporada de The Last of Us.

Nirvana tocó el tema solo una vez en directo, con un título distinto, y fue grabado por el grupo en 1994. La canción se editó finalmente en el año 2002 en el disco de grandes éxitos homónimo del grupo. El single llegó al número 1 de varias listas Billboard.

Además de ahora en el trailer, You Know You´re Right se puede escuchar en el recopilatorio de grandes éxitos NIRVANA editado en el año 2002.