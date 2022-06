"Qué ganas de llorar": la reacción de Aitana tras no ser elegida en La Voz Kids

La Voz Kids es una caja de sorpresas, y nunca se sabe qué puede pasar. Hoy la sorpresa ha sido, además de para los espectadores, para la coach Aitana, que se ha llevado una decepción en plató.

Después de cantar Driver’s License durante las audiciones a ciegas, y que se girasen tres de los cuatro coaches, Daniela le ha pedido a Aitana si antes de elegir con quién irse, podían cantar juntas Con la miel en los labios, una de las canciones de la cantante.

La joven ha cogido su guitarra y, junto a Aitana, que se ha quitado los tacones, han comenzado a entonar el estribillo de la canción de la coach. Las voces de ambas han empastado a la perfección, creando una armónica y melodiosa versión del tema.

Después de la pequeña interpretación, Aitana le ha dado las gracias por cantar con ella. Pero cuando ha llegado el momento de elegir, Daniela ha dicho que venía con una idea en la cabeza de con quién irse, pero que ahora sentía otra cosa. Contra todo pronóstico, la chica se ha ido al equipo de Pablo López.

Aitana ha tenido una reacción muy pura: "Eso me ha dolido mucho. Pero mucho mucho. O sea una barbaridad". David le ha dicho que no vaya a llorar, ya que se podía notar el brillo en sus ojos. "Que ganas de llorar tengo así de repente" ha dicho la cantante, que no quería hablar mucho por si se echaba a llorar.