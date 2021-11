¿Quién ganó 'Tu cara me suena 8'? // Getty Images

Tu cara me suena 8 fue una edición extralarga. El exitoso concurso de Antena 3 se estrenó en enero de 2020 y no se conoció el ganador hasta enero de 2021. El motivo no fue otro que la crisis del coronavirus, que obligó a interrumpir la grabación del programa.

Hubo ocho meses de parón obligado y no volvió a emitirse hasta el 29 de noviembre de 2020. Ahí empezó la recta final que concluyó el 9 de enero de 2021 cuando al fin se conoció el ganador de esa edición. ¿Lo recuerdas?

Ahora te lo contamos, pero antes repasemos la lista de concursantes de TCMS 8. Aquí la tienes: Jorge González, Cristina Ramos, Nerea Rodríguez, Gemeliers, Rocío Madrid, María Isabel, Belinda Washington, Mario Vaquerizo y El Monaguillo.

Quién ganó 'Tu cara me suena 8'

El cantante Jorge González, concursante de Operación Triunfo 2006, fue quien se alzó con el primer premio. En la última gala tocó el corazón de todos los espectadores y del jurado al interpretar Mi héroe de Antonio Orozco. Consiguió el 36% de los votos.

Esta es su última actuación y la que le hizo salir ganador.

Nerea Rodríguez, segunda finalista de 'TCMS8'

A pesar de su brillante imitación del cantante catalán, su actuación no fue la única que dejó al plató sin respiración. La segunda finalista estuvo muy cerca de hacerse con el primer puesto en esta edición.

la cantante Nerea Rodríguez, concursante de Operación Triunfo 2017, se quedó a un paso de la victoria al conseguir el 34% de los votos.

En su última gala, Nerea cantó Beautiful de Christina Aguilera.

Cristina Ramos, tercera finalista

El tercer puesto fue para la también cantante Cristina Ramos, que eligió para la final la canción This Is Me de la película El Gran Showman. Se llevó el 30%.

Los otros finalistas de 'Tu cara me suena 8'

La final de Tu cara me suena 8 contó con otros dos finalistas, que se quedaron a las puertas del enfrentamiento final. Los hermanos Daniel y Jesús Oviedo, integrantes del dúo Gemeliers, quedaron cuartos cantando Desde cuándo, de Alejandro Sanz.

La quinta fue la presentadora y actriz Rocío Madrid, que interpretó al piano Me Cuesta Tanto Olvidarte de Mecano.

Quienes se quedaron fuera de la final fueron María Isabel, Belinda Washington, Mario Vaquerizo y El Monaguillo.

Los ganadores de las otras ediciones de 'Tu cara me suena'

La de 2020-2021 fue la octava edición de Tu cara me suena, que arranca ya su novena entrega. ¿Recuerdas quiénes son los otros ganadores del concurso? Los repasamos.