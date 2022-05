'Running Up That Hill' vuelve a estar de moda gracias a 'Stranger Things 4' // Gtres & Getty

Después de una larga espera, de tres años, la exitosa serie vuelve con el estreno de su cuarta temporada y, como viene siendo habitual, la historia de los chavales de Hawkins vuelve a poner de moda canciones, pelis y juegos de los años ochenta.

La cuarta temporada de Stranger Things está ambientada en la primavera de 1986 y el tema Running Up That Hill ha sido uno de los principales beneficiados de la nueva trama, centrada en la aparición de un peligroso ente oscuro que se alimenta de las peores pesadillas de sus víctimas. ¿Os suena Pesadilla en Elm Street?

La canción pertenece a Kate Busch y, en su momento, no tardó en colocarse entre los 10 primeros puestos de las listas de Australia, Bélgica, Alemania o Reino Unido. Running Up That Hill se publicó en 1985 junto al disco Hounds of Love y es, probablemente, la canción más popular de la cantante.

'Running Up That Hill' ambienta la trama de Max en 'Stranger Things 4'

El tema suena en varias oportunidades durante la serie, ya desde el primer capítulo en el que vemos al personaje de Max, absorta, escuchando la canción con sus cascos. La joven pelirroja está pasándolo mal en esta temporada, después de la experiencia tan traumática que sufrió en la pasada con la muerte de Billy.

La clave de la renovada popularidad de la canción la tienen los hermanos Duffer al ser la favorita de Max y darle al play cuando el personaje vive momentos de máxima tensión. Ella es una de las presas en las que se ha fijado el malo de la temporada, ¿podrá derrotarlo?