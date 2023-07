Ryan Gosling explica por qué sus hijas no quedaron impresionadas con su papel de Ken en 'Barbie'

El mundo entero se está tiñendo de rosa ante el inminente estreno de Barbie, el life action de la popular muñeca de Mattel. La película cuenta la historia de Barbie, que decide irse de Barbieland y se dará cuenta que el mundo exterior no es tan divertido como ella piensa.

Está protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling, aunque el reparto también cuenta con actores de la talla de America Ferrara, Kate Mckinnon, Emma Mackey, Ncuti Gatwa o cantantes como Dua Lipa.

A dos días del estreno, los dos artistas principales han concedido una entrevista en The New York Times y han contado algunas anécdotas curiosas sobre el rodaje. El protagonista de La La Land ha revelado que a sus hijas no les hizo mucha gracia que hiciera el papel de Ken.

Ryan ha desvelado que él jugaba a estas muñecas con Esmeralda (8) y Amanda (6) y ellas "estaban muy metidas en ese mundo". De hecho, le sorprendía bastante como hacían muchas observaciones sobre Barbie.

Ken "no está muy presente" en el mundo de Barbie

Sin embargo, sí ha dicho que a las pequeñas no les impresionó mucho que interpretara a Ken porque "no está muy presente" en el mundo de Barbie.

El actor ha defendido a sus hijas porque se ha dado cuenta que "no solo las peinan y las visten", sino que "todas tienen historias complicadas, vidas, relaciones, sueños y esperanzas". "Es increíble lo intrincado que es el mundo que ellas han creado", ha apuntado.

Además, Esmeralda y Amanda ni siquiera llaman Ken a Ken. A cada uno de ellos le ponen un nombre, como Darrell.

El "soborno" de Margot Robbie a Ryan Gosling

En la misma entrevista, Margot ha explicado entre risas que "sobornó" a Ryan para que aceptara el papel de Ken. "Solo haz la película de Barbie, te compraré un regalo todos los días", le dijo.

El actor aceptó pero le sorprendió mucho que siguiera enviándole regalos: "De repente hubo un regalo rosa de Barbie a Ken, todos los días, en un rodaje muy largo. Era insostenible. Pensé que esto tenía que parar en algún momento. Hubo momentos en el set en los que obtuve un collar de conchas", ha detallado.

En solo dos días el mundo entero se reunirá para disfrutar de las aventuras de la muñeca más famosa de la historia.