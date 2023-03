Sam Neill ('Jurassic Park') tranquiliza a sus fans tras contar que padece cáncer de sangre

El actor protgonista de Jurassic Park Sam Neill ha anunciado que padece cáncer de sangre (leucemia).

El intérprete salto la fama hace más de 30 años por su papel como el doctor Alan Grant en la famosa saga de dinosaurios, publicará el 21 de marzo sus memorias bajo el título Did I Ever Tell You This? (¿Alguna vez te dije esto?).

Neill ha dado la noticia en una entevista con The Guardian, donde la noticia de su enfermedad ha eclipsado el motivo principal de su encuetro: el lanzamiento de su libro, y ha aumentado la preocupación de sus fans.

Se trata de un linfoma angioinmunoblástico de células T, y se lo diagnosticaron durante la gira promocional de de Jurassic World: Dominion (2021). En el primer capítulo de su libro afirma estar "acabado" y "posiblemente muriendo".

"Me encontré sin nada que hacer (…) Y estoy acostumbrado a trabajar. Me encanta trabajar. Me encanta estar con gente todos los días y disfrutar de la compañía y la amistad. Y de repente me vi privado de eso. Y pensé, ‘¿qué voy a hacer?", afirmaba en la entrevista.

Y es que escribir para el actor ha sido su vía de escape durante este tiempo tan duro. "Nunca tuve la intención de escribir un libro. Pero a medida que continuaba y seguía escribiendo, me di cuenta de que en realidad me estaba dando una razón para vivir y me iba a la cama pensando: ‘Mañana escribiré sobre eso… eso me entretendrá".

El actor de 75 años ha publicado un vídeo en sus redes sociales para tranquilizar a sus seguidores, asegurando que ha estado en tratamiento y su enfermedad está remitiendo, aunque tendrá que tratarse durante el resto de por vida con un medicamento anticancerígeno.

"Hola, soy Sam Neill, una especie de actor, viticultor y autor por casualidad (...) Estoy vivo y bien, y he estado en remisión durante ocho meses, lo que se siente realmente bien. Estoy vivito y coleando y voy a trabajar. Estoy muy feliz de volver a trabajar. Empezamos a filmar en siete días. Estoy haciendo algo llamado Las manzanas nunca caen con Annette Bening y un elenco realmente maravilloso. Así que aquí estoy", ha expresado el actor en su instagram.

Una de sus preocupaciones era que la gente se centrase demasiado en el cáncer en lugar de fijarse en su obra literaria y que, por falta de experiencia, no gustase su libro:

"A la gente parece gustarle, lo cual es genial. Estaba muy nervioso, obviamente como autor primerizo. De todos modos, creo que es divertido. Lo subtitulamos Películas, Vida, Amor y Otras Catástrofes. Así que te da una idea de todas las locuras que me han pasado. El tono del libro es de sorpresa. Nunca pensé que tendría una carrera como actor, y mucho menos como actor en la pantalla. Pero eso es más o menos lo que sucedió y estoy lleno de gratitud al mirar hacia atrás en esta vida, y de eso trata el libro":