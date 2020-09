La señora que rechaza la tarjeta de El Hormiguero y les cuelga: "No me gusta el programa y no quiero tanto dinero"

La llamada de El Hormiguero a un número al azar con su ya mítica pregunta "¿Sabe usted lo que quiero?" ha dejado momentos épicos en el programa. Como el del pasado lunes en el que una señora no tenía ningún interés en interactuar con Pablo Motos.

Una de las secciones más celebradas de El Hormiguero es el de las tarjetas Openbank, donde llaman a un número al azar para repartir dinero a algún tele-espectador.

A la pregunta "¿Sabe usted que es lo que quiero?", tan solo hay que responder "La tarjeta de El Hormiguero" automáticamente te llevas los 3.000 euros o el bote que esté acumulado en ese programa.

Precisamente en el del pasado lunes, había un bote de 6.000 euros y decidieron llamar a alguien aleatoriamente para regalárselos, pero no tuvieron mucha suerte.

En la primera llamada no les cogieron el teléfono, y en la segunda respondió un hombre. Cuando Joaquín Reyes, invitado del programa, le dijo que "llamaban de El Hormiguero, el programa que presenta Pablo Motos", el hombre respondió "Lo siento, pero no lo veo", por lo que pasaron a una tercera llamada.

En esta ocasión respondió una señora, que tras decirle que llamaban de El Hormiguero, la mujer dijo "No me gusta el programa, no lo veo nunca" y colgó sin dejar tiempo a réplica.

Entre risas, Palblo y Joaquín decidieron volver a llamar a la mujer para formularle la pregunta de todas maneras: "Buenas noches, no se enfade, déjeme que le explique antes de colgarme", le explica Pablo Motos. "Aunque no le guste este programa, en este momento usted se está jugando 6.000 euros".

"¡Uf, yo no quiero tanto dinero!", exclamó la mujer para sorpresa de todo el equipo del programa y de los espectadores, y colgó murmurando algo que no se entendió muy bien.

Joaquín Reyes, que se tomó la reacción de la señora con mucho humor dijo "creo que lo último que ha dicho ha sido: Son imbéciles... Cosa que, por cierto, es verdad", decía entre risas, mientras Barrancas añadía "Lo que quiere esta señora es que no la molestéis más".