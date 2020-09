El llanto de Messi (Joaquín Reyes) y su mensaje para la afición del Barça: "Me daban igual los 50 millones, pero a mi padre..."

"Fui de los más buscados de los últimos días, más que el covid19", se sorprende Lionel Messi, que se ha camuflado en Joaquín Reyes para poder dar la entrevista más esperada. El burofax que mandó al Barça a principios de agosto desató un auténtico huracán en el club... "Me curré la redacción muchísimo, en mi despachín de 500 metros cuadrados", explica. "No sabes tú la que se montó... No lo hice por malicia ni por nada", se sincera.

"Me daban igual los 50 millones por el plus del fichaje, pero a mi padre...", dice entre lágrimas. "No era una cosa que yo tuviese planeada hace meses Morgade, si lo llego a saber no lo mando, y sobre todo sabiendo que no me iba a salir la cosa". ¡El futbolista está afectado, se nota!

¿Qué le dice el corazón si decimos 'Bartomeu'? "No guardo ningún tipo de rencor, entiendo que primero me dijo que me podía ir y luego que no. Podría decir que me la metió doblada pero no lo voy a decir. Podría decir que es un cabrón pero no lo voy a hacer", resume. ¡Sinceridad ante todo, claro que sí!

El futbolista confiesa que los deportistas tienen mucha capacidad de desconexión. "Dicen que vivimos en una burbuja y es verdad". Y es que cuando llega alguien externo a hacerles una pequeña crítica... ¡Lo tiran por las escaleras!

¿Qué piensa el astro argentino de los entrenadores que ha tenido el Barça?, ¿tenía feeling con ellos? "El que venía de estar con las vacas, Setién, muy buena gente, aunque nos cachondeamos mucho de él". ¿Y con el actual mister qué tal?

Y cuidado porque el futbolista ha dejado un mensaje oficial para la afición del Barça: "Quiero que sepáis que no he perdido nada de amor por los colores, es verdad que he perdido dinero por quedarme pero no voy a pensar en eso, voy a seguir aportando felicidad a vuestras ridículas vidas". ¡¡Bravo!!

