Shia Labeouf desmiente que Olivia Wilde le despidiese y expone los verdaderos motivos de su salida de 'Don't worry darling'

Olivia Wilde está a punto de estrenar en cines su último proyecto Don't worry darling, una cinta protagonizada por su pareja Harry Styles y la actriz Florence Pugh. Pero en el cast inicial, el personaje de Styles era interpretado por Shia LaBeouf, que aparentemente fue despedido del filme, según contaba la directora a la revista Variety.

Wild afirmo que su salida vino precedida por "conflictos de agenda": "Admiro su trabajo, pero su proceso no coincidía con el espíritu que exijo en mis producciones. Tiene un proceso que, de alguna manera, parece requerir una energía combativa, y personalmente no creo que eso propicie las mejores actuaciones", señalaba.

Después del supuesto despido en 2020, la cantante FKA Twigs denunció al LaBeouf por abuso psicológico, emocional y sexual. "Después de que ocurriese esto salieron a la luz muchas cosas que me preocuparon mucho en términos de comportamiento (...) Sabía que iba a pedir a Florence que estuviera en situaciones muy vulnerables, y mi prioridad era hacerla sentir segura y apoyada", explicaba la directora del filme.

"Tú y yo sabemos los motivos de mi salida"

Después de las declaraciones de Olivia Wild sobre el despido de Shia LaBeouf, el actor se ha encargado de desmentir, a través de un mail dirigido a ella misma, el "verdadero motivo de su salida" de la película, que ha enviado a la revista Variety. Y es que el actor se habría marchado de manera voluntaria por conflictos con el elenco respecto a los tiempos de ensayo.

“Lo que ha inspirado hoy este email es tu última historia en Variety. Estoy enormemente honrado por tus palabras sobre mi trabajo; gracias, fue muy agradable para mí. No obstante, estoy un poco confundido sobre la narrativa de que fui despedido. Tú y yo sabemos los motivos de mi salida. Dejé tu película porque tus actores y yo no podíamos encontrar tiempo para ensayar. He incluido como recordatorio las capturas de nuestros mensajes de ese día”, aclaraba Shia.

“Sé que estás comenzando la promoción de Don't Worry Darling y que las noticias de mi despido son clickbait muy atractivo, ya que sigo siendo persona non grata y puede que continúe siéndolo el resto de mi vida”, señalaba el actor, que lleva 627 días sobrio, y se encargó de recordarlo en el mail.

“Mi despido nunca ocurrió, Olivia. Y mientras comprendo totalmente el atractivo de lanzar esa historia por el escenario social actual, por su popularidad a nivel social, no es la verdad. Así que pido humildemente, como una persona con vistas a hacer las cosas bien, que corrijas esa historia lo mejor que puedas. Espero que nada de esto te afecte negativamente, y que tu película sea exitosa de todas las formas que quieras que sea”, sentenciaba.