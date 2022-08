Olivia Wilde explica por qué despidió a Shia Labeouf de su película y lo cambió por Harry Styles

Harry Styles es el protagonista de la nueva película de Olivia Wilde. Inicialmente no iba a ser así. La directora y también actriz llamó a Shia LaBeouf para rodar junto a Florence Pugh su filme Don't Worry Darling, que se estrena en la próxima edición del Festival de Cine de Venecia, pero lo despidió al principio del rodaje.

Por qué lo echó y por qué fichó a Styles lo explica ahora en una extensa entrevista con Variety, en la que habla también de su relación con el cantante de 28 años y de los problemas con su exmarido, el actor Jason Sudeikis, padre de sus dos hijos.

Olivia Wilde y por qué despidió de Shia LaBeouf

Olivia Wilde habla del despido de Shia LaBeouf como una cuestión de diferencias a la hora de trabajar. "Admiro su trabajo, pero su proceso no coincidía con el espíritu que exijo en mis producciones. Tiene un proceso que, de alguna manera, parece requerir una energía combativa, y personalmente no creo que eso propicie las mejores actuaciones. En última instancia, mi responsabilidad es con la producción y el elenco para protegerlos. Ese era mi trabajo", asegura la directora al referirse a la marcha del intérprete, que el estudio justificó inicialmente con los términos "conflictos de agenda".

El despido se produjo a finales de 2020, poco antes de que FKA Twigs denunciase un supuesto abuso psicológico, emocional y sexual de Shia LaBeouf en el rodaje de Honey Boy.

"Después de que ocurriese esto salieron a la luz muchas cosas que me preocuparon mucho en términos de comportamiento. Para nuestra película, lo que realmente necesitábamos era una energía que sirviese como un gran apoyo. Especialmente en una película como esta, sabía que iba a pedir a Florence que estuviera en situaciones muy vulnerables, y mi prioridad era hacerla sentir segura y apoyada", cuenta Wilde segura de su decisión.

"Creo que crear un ambiente seguro y de confianza es la mejor manera de conseguir que las personas hagan su mejor trabajo. En última instancia, mi responsabilidad es proteger a los miembros de la producción y al reparto. Ese era mi trabajo".

Harry Styles siempre fue la primera opción

Shia LaBeouf fue rápidamente sustituido por Harry Styles, aunque lo cierto es que el cantante y actor siempre había sido la primera opción de la directora. Si no entró en un primer momento fue porque tenía programada una gira mundial, que tuvo que posponer hasta septiembre de 2021 por la pandemia.

Fueron esas las circunstancias que permitieron a Wilde contar con el cantante como sustituto de Shia LaBeouf. "Le deseo salud y evolución, porque creo en la justicia de reparación", dice al referirse al intérprete.

No se habla de Harry

Olivia Wilde habla de Harry Styles en términos laborales, pero evita hacerlo en términos personales. Directora y cantante mantienen una relación desde, al menos, enero de 2021 cuando acudieron juntos a una boda tras meses de rumores.

La pareja nunca ha hablado públicamente de su relación y en ningún momento ha querido hacerla oficial.

"No voy a decir nada al respecto porque nunca he visto que una relación se beneficie de ser arrastrada a la arena pública", asegura Olivia Wilde en la entrevista . "Ambos hacemos todo lo posible para proteger nuestra relación. Creo que es por experiencia, pero también por un profundo amor".

Olivia Wilde junto a Harry Styles en Nueva York. // Gtresonline

Wilde, diez años mayor que Styles, también señala que se siente juzgada por salir con un hombre menor y apunta que se enfrenta constantemente a críticas de personas que la etiquetan de madre ausente por realizar su trabajo. "Cuando la gente no me ve con mis hijos, siempre es: ¿Cómo se atreve? Nunca he visto a nadie decir eso de un chico. Y si está con su hijo, es un maldito héroe", critica.

En esta línea (crítica) también juzga al cotilleo. "Toda la cultura de los chismes de celebridades es interesante como una herramienta de distracción para adormecer a las personas de los terribles dolores del mundo", añade. "El escapismo es realmente una cualidad muy humana, buscar algo para anestesiar la dolorosa realidad de la vida de tantas personas. No culpo a la gente por buscar el escapismo, pero creo que los tabloides son una herramienta para enfrentar a las mujeres entre sí y avergonzarlas".