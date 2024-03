La sorprendente declaración de Millie Bobby Brown sobre su profesión como actriz

Millie Bobby Brown es una de las intérpretes más exitosas de la industria cinematográfica.

En 2022, la protagonista de Stranger Things se convirtió en la actriz menor de 20 años mejor pagada Hollywood tras su papel protagonista como Enola Holmes.

Una de las jóvenes promesas del mundo del cine que también ha participado en producciones como Godzilla vs. King Kong, Las Crónicas de Narnia: La silla de plata o Damsel, pero a pesar de eso, ha hecho una declaración que ha dejado o cuadros a sus seguidores.

La intérprete de Once ha admitido sin ningún tipo de reparo que no ve películas, ni siquiera las suyas propias, una decisión que no han terminado de atender.

"No veo películas. La gente se me acerca y me dice, 'Definitivamente tienes que ver esta película, cambiará tu vida' y yo estoy como '¿Cuánto tiempo tengo que estar sentada para eso?' A mi cerebro y a mí ni siquiera nos gusta sentarnos a ver mis propias películas", ha revelado al diario The Sun.

Que la actriz no vea ni sus propias películas ni ninguna otra es algo que los internautas no han terminado de entender y ha generado multitud de cuestiones.